彼女が「私のこと、好き？」と聞きたくなる瞬間９パターン
突然、彼女から放たれる「私のこと、好き？」という質問に、戸惑う男性も多いもの。一体、どのような気持ちから、彼女はそのような質問を投げかけるのでしょうか。そこで今回は、彼女の本音を理解するために、「彼女が『私のこと、好き？』と聞きたくなる瞬間９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】別れを切り出す前、最後の質問として。
とても重い雰囲気の中で、聞かれるパターンです。別れを切り出す直前に、最後の最後に男性の気持ちを確かめるための質問です。この質問の答え方ひとつで、「別れましょう」と言われる可能性があるので注意が必要です。
【２】初めて彼氏ができた瞬間
初めて彼氏ができたことに舞い上がり、「好き？好き？」と何度も聞いてくるケースです。彼女にとって、あなたが最初の彼氏であれば、このパターンに該当するかもしれません。彼女が満足するまで、「好きだよ」と答えましょう。
【３】付き合う前の男性に対して、男性の気持ちを翻弄する瞬間
付き合う前の女の子から聞かれた場合、小悪魔テクニックを使われている可能性があるので、注意が必要です。男性の気持ちを翻弄するために、「私のこと、好き？」とワザと聞いている可能性があります。
【４】「好き」と言ってくれない彼に、「好き」と言わせようとする瞬間
男性から積極的に「好き」と言ってくれないことで、寂しい気持ちになっているパターンです。彼女の寂しさを消し去るように、「好きだ！」と叫びましょう。
【５】友達のラブラブな話を聞き、刺激を受けた瞬間
友人と会っていた日に限って、「私のこと、好き？」と聞かれた場合、友人からのラブラブ話に刺激を受けた可能性があります。彼女が満足するように、「好きだよ！」と答えましょう。
【６】彼氏と一緒にいて、幸せな気分だった瞬間
彼氏との幸せな時間を実感したとき、あえて「私のこと、好き？」と聞くパターンです。「私のこと、好き？」と聞かれた場合には、はっきりと「好き！」と答えましょう。
【７】男友達や趣味に時間を割くことを優先され、寂しいと思っている瞬間
自分の時間を重視し過ぎている男性は要注意です。彼女が寂しく感じているため、「私のこと、好き？」という質問を投げかけるケースがあります。このような質問をされたときには、自らの時間の使い方について振り返っても良いでしょう。
【８】接し方が変わってしまった瞬間
最近、彼女に対する接し方は変わっていませんか？付き合う期間が長くなり、慣れてきたときこそ、要注意。接し方が変わってしまったことで、彼女に不安を与えているため、「私のこと、好き？」と聞いてくる可能性もあります。
【９】彼氏から冷たい言葉を投げかけられた瞬間
冷たい言葉を投げかけられ、不安な気持ちになったとき、不安を解消するため、彼の気持ちを確かめようと、「私のこと、好き？」質問するケースです。「冷たくしてゴメンね」などのフォローの言葉がほしいものです。
他にはどのような瞬間に、彼女は「私のこと、好き？」と聞いてくるのでしょうか。みなさんの経験を踏まえたご意見をお待ちしております。
