「ゴーストライター疑惑」は本当か？　松本清張の多作を支えた「驚くべき執筆の実態」

41歳で作家デビューをした松本清張は、その遅れを取り戻すかのように猛然と書き、著作を増やしていきました。流行作家となってからの全盛期は、平均で一日に（原稿用紙）30枚以上の執筆をしていた計算になるといいます。

著作数の多さから「ゴーストライター」疑惑もあった松本清張。さて、実際どのように執筆していたのでしょうか。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

「小説工場」の噂

著書の数の多さから、松本清張はたびたび「ゴーストライター」がいるという悪評を流されてきた。瀬戸内寂聴は、当時の文壇で清張が受けた誹謗中傷について、次のように述べている。

「平林たい子さんが何かの折、／『清張は、小説工場のような部屋を持っていて、複数の人がそれぞれの分野を受持って作品を作っているんだそうですよ』／と、確信ありげに見てきたように話した。平林さんの口調はいつでも断定的に力強いので、そうかなと思ってしまう。それを韓国の雑誌に書いてしまったから清張さんは『日本読書新聞』にそんなことはないと反論文を書いたことがあった。／私でさえ、八十五歳のこの年で目の廻るように仕事をしていると、ゴーストライターを使っているのではないかなどと疑われるくらいだから、清張さんのように広汎なテーマを駆使して、しかもコンスタントに質の高い作品を多作しつづけていたら、平林さんのようなそそっかしい人でなくても、そんなことを思いつきかねないであろう」（『奇縁まんだら』）

結論から記せば、清張には「ゴーストライター」などいなかった。執筆量の多い時期であっても、担当編集者を除けば、専属の速記者１名と秘書が１名、自宅のお手伝いさんが１名いたに過ぎない。1959（昭和34）年10月から1968（昭和43）年５月まで、松本清張の専属の速記者を務めた福岡隆は『人間・松本清張』（1968年）という本を出し、清張が口述筆記で作品を仕上げる方法について、詳細を記している。この本を読むと、清張が構想を練り、口述筆記をし、文章を修正するというシンプルな作業を、日々、ルーティンとして繰り返していたことが分かる。

「大体、松本さんは午前十時ごろから夜の十時ごろまで仕事をした。その間、日課のように午睡(ごすい)を一、二時間とった。週刊誌と月刊誌が重なったときとか、連休で締切りが一斉に繰り上がって二回分ぐらい書き溜めなければならないときは例外で、夜の十二時近くまで仕事をすることもあった。〈中略〉松本さんといえどもあまり長く口述をつづけていると話しことばが顔を出してくる。そこで、三枚半の新聞の場合は別として、週刊誌や月刊誌の口述では、六枚とか八枚といったところでいちおう休む。私が速記を反訳している間につぎの想を練り、構想がまとまると再び口述をつづけた。〈中略〉なにしろ、多作時代には月に千枚を超えることも時折りあったから、日に三十枚以上口述した計算になる。それも一つの作品だけを口述するのではなく、同時に二つなり三つなりを交互にやるのだからオドロキである。ぼくは飽きっぽい性分だからと松本さんは言われたが、それにしても記憶のよい強靭(きょうじん)な頭脳の持ち主といわざるをえない」（『新版 人間・松本清張』）

清張は「小説工場」を持っていたり、「ゴーストライター」を雇っていたわけではなかった。他の作家よりも長い時間、専属の速記者を雇い、ひたすら口述筆記をしていたのだ。世間で目立った活躍をしている人物が、特別なことをやっているというよりは、人知れず、地道な努力を重ねていることは、間々あることである。清張は他の作家のように文壇バーに飲みに行くこともほとんどなく、午前10時から夜の10時まで、日々、執筆を重ねていた。

そのまま本にできる口述

松本清張の専属の速記者だった福岡隆は、谷崎潤一郎の速記も務めていたことがあった。当時、口述筆記で作品を書く作家は、数多くいたのだ。忙しい作家に速記者を派遣し、原稿を早く仕上げる慣習もあった。たとえば『氷点』（1965年）などのベストセラー作を書いた三浦綾子は、夫が口述筆記を務め、「夫婦の共同作業」で小説を記していたことで知られる。小説に限らず、対談に速記者が付き、口頭で話した内容を活字にする作業は、現代でも出版業界で一般的である。

清張の場合は、印刷画工時代からの無理がたたり、字を書くときに手が震えたり、痛みが生じる書痙(しょけい)（書字障がい）を抱えていた。パソコンを使って原稿を書くことが当たり前になった現代では書痙にかかるリスクは以前より低いが、肉筆での執筆は手や腕に負荷がかかるため、書痙のような障がいが生じやすかった。

ただ清張は書痙のハンディキャップを乗り越え、口述筆記の技術を高めていたため、講演で話す内容も活字にしやすかったという。講演旅行を共にした瀬戸内寂聴は、次のような証言を残している。

「松本清張さんの講演は、用意のメモなど一切見ないで、直立したまま、ほとんど姿勢を崩さず同じ声調で、始めから終りまで喋(しゃべ)り通す。／今東光先生や私の話は、聞いてる分には面白いが、話が脱線したり飛躍したりするので、そのままでは、活字にすることはできない。／ところが清張さんの話は、句読点の『。』や『、』まで話の中にくっきりと収っているので、講演をテープでとれば、そのまま活字にして本になる」（『奇縁まんだら』）

清張は多くの連載を口述筆記で仕上げていく中で、話し言葉を、書き言葉に近付ける訓練を積んでいた。また出版業界の慣習にも精通しており、「新聞社や印刷所に勤めた経験から、その雑誌のギリギリの締切りがいつであるかを熟知していた」という。彼は締切りを延ばす交渉も自ら行い、編集者にも「君の言う締切りにはまだ一、二日余裕がある」と断言することもあった。

福岡隆は、清張に「なぜ、そんなにたくさん書くのか」と聞いたことがあるという。その回答は次のようなものだった。「日本の文壇では、多作即乱作ときめつける風潮があるんだ。これに対してぼくは挑戦したい。そして自分の力の限界をためしてみるんだ」（『新版 人間・松本清張』）と。

「自分の力の限界をためしてみる」という言葉は、41年の半生を不遇の中で過ごし、国民的な人気を誇る作家となった、清張らしい力強さに満ちている。

私が元文藝春秋の藤井康栄から聞いた話では、執筆量が減った晩年、清張の書痙は、ほとんど治っていたという。彼は「自分の力の限界」に挑戦した作家らしい「超人的なエピソード」にも事欠かない。全盛期に一日平均で30枚ほど口述筆記をしたということは、わずか10日で単行本一冊ほどの原稿を記していた計算になる。松本清張、恐るべしである。

