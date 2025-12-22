徳川家康にとって関ヶ原の戦いとは何だったのか？…なぜ東軍が勝利し、西軍は敗れたのか【関ヶ原の戦いの決着】

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

きわめて政治的な決着

10月1日、石田三成・瑶甫恵瓊・小西行長の3人は、京都を引き廻されたうえ、六条河原で処刑された。数万人の群衆がこれを見物したという（『言経卿記』『時慶記』ほか）。京都を引き廻されている3人を見たイエズス会宣教師ヴァレンティン・カルヴァーリョは、ローマのイエズス会総長クラウディオ・アクアヴィーヴァへ、そのときの様子を以下のように報告した。

ヴァレンティン・カルヴァーリョからクラウディオ・アクアヴィーヴァへの

報告

先頭には石田三成が、あたかも同盟軍の首謀者かつ頭首であるかのように配置され、引き廻されました。そのすぐ後ろに瑶甫恵瓊が続き、最後に小西行長が配置されていました。伝達者は明らかな声で、彼ら3名が天下に反逆した罪で斬首の刑に処せられることを告げました。

また、太田牛一（ぎゅういち）はこのときの様子を以下のように書き記し、家康に提出した。

太田牛一の記述

騒動の首謀者である石田三成・小西行長・瑶甫恵瓊ら3人の者たちは、本来ならば戦場で討死するか腹を切るべきであったが、卑怯にも逃げ落ち、生け捕りにされた。縄で縛られ、京都と地方を引き廻され、のちの世までも恥辱となるありさまを世間にさらした。まったく天道とはおそろしいものだ。10月1日、3人の者たちは六条河原で首をはねられ、ようやく運も尽き果てたようだ。1年前、三成は諸将に腹を切らされそうになったところ、家康公の寛仁と慈悲をもって一命を助けられた。感謝してしかるべきであるのに、恩をかえりみず、反逆を企てた。その罪科によって天罰をこうむったのだ。

家康は牛一の記述に目を通すと、それを公家たちに書き写させ、世間に広めさせた。

こうして家康は、この慶長5年の戦役、後世に「関ヶ原の戦い」と呼ばれる「西軍」の反乱を、石田三成・瑶甫恵瓊・小西行長の3人を首謀者として処刑することによって総括し、毛利家の存続をはかったのである。

ただしその後、毛利家の領地は8ヵ国120万5000石から、2ヵ国29万8000石へと、大きく削られることとなった。

東軍はなぜ勝利し、西軍はなぜ敗れたのか

西軍によるクーデターの全容を知り、8月に西上作戦を開始した時点で、家康はこの戦役を毛利輝元との和談交渉によって終わらせるというビジョンを持っていた。そして第三章でみたように、小早川秀秋ら、西軍のおもだった者たちへの交渉ルートも、この時期までに確保していた。

一方の西軍は、「内府ちがいの条々」を出したことにより、あるいは伏見城を奇襲によって陥落させたことにより、和談交渉の可能性をみずから断ってしまった。西軍首脳部はこの戦役を終わらせるプランを持っていなかった。

家康は「内府ちがいの条々」に反論しなかった。毛利輝元と奉行衆による反逆を、表立って非難することもなかった。西軍の重要拠点・岐阜城は調略と交渉によって開城させ、戦いが終わったあとは、前田玄以の西軍参加を不問にした。そして最終的には、大坂城をも交渉によって開城させた。

「戦国最後の生き残り」である家康は、戦争の勝ち方をよく知っていたといえるだろう。戦争は政治の延長であり、最終的な勝利は和談交渉のテーブルでのみ得ることができるのだ。

そういう意味で、家康にとって関ヶ原の戦いの勝利は、西軍との講和条件を有利にするための、交渉材料の一つにすぎなかったのである。

＊

