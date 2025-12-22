西城秀樹「YMCA」がレコード大賞を逃したのはなぜか…レコードジャケットに隠されていた「衝撃のカラクリ」

レコード大賞に隠された買収・裏工作

昭和の時代は大晦日といえば、レコード大賞の優勝者が決まり、その歌手本人が、そのまま帝国劇場からパトカー先導で渋谷のNHKホールの紅白のオープニングに間に合わせて出場するのが、定番でした。レコ大を見終わったあとで、チャンネルをNHKに切り換え、紅白の舞台に、レコ大受賞者が、もう並んでいる！すごい、と思いながら、コタツに集まった家族が歓声をあげる……これが風物詩だったのです。

しかし、いつのまにか、オンエアも30日となり、しかもレコード大賞をとってもたいした話題にもなりません。紅白の落ち込みもひどいですが、レコ大ほどではありません。なぜ、こんなことになったのか。

私も加担した人間なので、偉そうに解説できる筋合いではないのですが、あまりに、大賞をとるための裏工作、買収や接待がひどかったからだと思います。加担したといっても、私は買収や接待をしたわけではありません。それを暴く立場にいたからです。

西城秀樹「勇気があれば」が有力視されるも…

最初のレコ大との関わりは、1979年（昭和54年）の「第21回日本レコード大賞」からです。その年、ジュディ・オングの代表曲となる「魅せられて」が大賞を受賞しました。しかし授賞後に、ある疑問が芸能界に沸き上がりました。それは本来であれば西城秀樹の「YMCA」が大賞の本命だったのに、なぜか直前に“外国曲のリメイク”ということで候補から外され、代わりに西城秀樹は「勇気があれば」に候補が差し替えられ、あげく大賞を逃した、ということについてでした。

一体、裏でなにがあったのか。当時、週刊文春の二年目の記者だった私は、ほとんど何の予備知識もないままに、レコード大賞の選考に関わる人々に片っ端からから電話をかけました。とはいえ、審査員が誰かもロクに知らず、スポーツ紙の芸能記者にもほとんど知り合いがいません。

ただし、絨毯爆撃で電話をしていると、意外に、取材の網にかかってくる人もいるものです。あとから考えると、本当に運がよかったとしか言いようがないのですが、レコード界の宣伝担当の立場の人が、「本気で書くのなら」と念押しして会ってくれることになりました。

自宅の応接間に招かれて、若僧の私が緊張して、正座をして待っていると、ちょっと業界っぽい凄味のある顔の人物があらわれました。座るなり、ニコッと笑って「この世界で、人に会うのに正座して待っている人間は珍しい。気に入った」といいながら、レコード大賞選考の内幕をまずすべて説明してくれました。選考委員は、音楽評論家という人々と、スポ―ツ紙の記者。各社数人ということでした。

レコードジャケットに隠されたカラクリ

「一体、その人たちにどんな交渉するんですか？」と素人丸出しの私が聞くと、いくつかのレコードジャケットを、とりだしてみせてくれました。このジャケットが勝負なんだよ、と彼はいいます。ジャケ買いという言葉は当時からありましたが、まさかジャケットの出来で、レコード大賞が決まるわけはありません。

彼は、憮然としたように「あなたは、レコードを買うときに、この音楽評論家の推薦文を読んで買いますか？」と聞きます。「いえ、誰だ、こんな人という感じで読んだこともありません」。

苦笑いしつつ「本当に素人さんだねえ。もちろん、レコード会社だって、この人の推薦があるから、レコードが売れるなんて思ってもいませんよ。実はレコード大賞にしたい候補作が、その会社にある場合は、今年はあなたに、何本の推薦文をお願いしますという条件で、その作品に投票してくれとお願いするんです」。たしかに、うまい手です。これなら、買収にはなりません(そもそも、選挙じゃないので買収は罪にはなりませんが)。「大体、この短い原稿が一本、数十万円になるんですよ。一字いくらになると思います？」。

わかりやすいカラクリです。大体、音楽評論家の本など、ほとんど書店で見かけません。雑誌にも、コメントが出る程度で。なぜ、その商売がなりたっているのかといえば、この一本数十万円の推薦文が年間、事前に20本なら20本、書くことが保証されていれば、ある程度食べてゆけます。

音楽業界に存在する「構造」

もちろん、それは、大賞だけでなく、新人賞、歌唱賞といったものにも、関わってくるわけですから、その金額は相当なものになります。彼は、核心の証言をはじめます。

「今回は、私は西城秀樹さんがとるべきだと考え、いろんな音楽評論家に、ある程度の本数をレコ大としてお約束しました。しかし、それより上の額を提示されて、そっちへ寝返った奴がいる。私の票読みでは、絶対西城秀樹だったのに、あっちがどれだけだしたのか、それだけが悔しい」と、ひとりひとり名前をあげ、いくら出すかはなしたか、まで教えてくれました。

私は、本当に新人でしたから、その構造を聞いて仰天しました。テレビで授賞して涙ながらに両親や兄弟たちと授賞曲を歌っている歌手は、そのことを知っているのだろうか。おそるおそる、そのことを聞いてみると、「当然、知ってます。授賞できなかったことで、私は歌手本人からも、本社からも責められるんです。これから誰が裏切ったか、取材してまわりますよ」とだんだんお酒がはいって鬼のような形相になっています。

まだ二年目の新人だった私は、無邪気に、レコ大をみながら、騒いでいた私が恥ずかしくなりました。

