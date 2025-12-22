¸ÉÆÈÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸½¼Â¡Ä°Õ³°¤ÈÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤òÃ¯¤ËÍê¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦ÂçÌäÂê
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤ÎÏÃÂê½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿äÁ¦¡¢Â³¡¹¡ª¡Û
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¿ÆÂ²¤Ë¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÍê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤ä»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥Èµ½Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Û¡Ú±óÊý¡Û¡Ú±ó±ï¡¦ÍÜ»Ò¡¦µÁÍý¤Î´Ø·¸¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ú¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Û
¡¦¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¤ò¿ÆÂ²=»Ð¤ËÍê¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏºÇ½é¤«¤éÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Å£Ã¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££Å£Ã¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¡¢¤Ò¤É¤¯º£É÷¤Ë½ñ¤±¤Ð¡É¤³¤ì¤Ç£Ï£Ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦»Ð°Ê³°¤Î¿ÆÂ²¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÍ×¤ÏÂ¾¿Í¡£»Ð¤Î»Ò¡Ê»ä¤Ë¤È¤êÌÅ¡Ë¤âÂ¾¿Í¡£É×¤Î·»Äï¤âÂ¾¿Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤è¤¯¤â°¤¯¤âµ¤¤ò»È¤¤Îé¤â¿Ô¤¯¤¹Â¸ºß¡£
¡¦"¿ÆÂ²¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¦»×¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇ¸å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê»Ð¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¿ÆÂ²¤Î»Ð¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Äø»ä¤ò»×¤¤¡¢Íý²ò¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ð¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»Ð¤Ë¤âÀ¸³è¤¬¤¢¤ê»Ð¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»ä¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»à¸å¤Î¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤³¤½¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ»ä¼«¿ÈÀ¸¤¤ÆÊª»ö¤¬Ê¬¤«¤êÆ°¤±¤ëÆâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Â¾¤Ê¤é¤Ì»ä¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡£
¡¦¿ÆÂ²¤Ë°¤¤´¶¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ã±¿È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±óÊý¡Û
¡¦±óÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¿ÆÀÌ¤¬±óÊý¤Î°Ù¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
Íê¤ó¤ÇÍê¤á¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤ËÍê¤ó¤Ç¤â±óÊý¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç
¤·¤¿¡£
¡¦¿ÆÂ²¤¬±óÊý¤Ë¤¤¤ë°Ù¡£Ëô·»¤¬¤¤¤ë¤¬·»¤ÎÊý¤¬¹âÎð¤Î¤¿¤á´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú±ó±ï¡¦ÍÜ»Ò¡¦µÁÍý¤Î´Ø·¸¡Û
¡¦¸ÍÀÒ¾å¤Î¿ÆÂ²¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Íê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Éã¡ÊÊì¤ÈÎ¥º§¡¢»ä¤ÏÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ÎºÆº§Àè¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÉã¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£Éã¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤¬»àË´¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÍÜ»Ò¤ÎÊý¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂ¸ºß¡×¤òÃÎ¤ê¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¢ÁêÂ³¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÎÁêÂ³¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊü´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ê¤ËÍÜ»Ò¤ÎÊý¤«¤é¡¢»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ°½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢»ä¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¡¢ÍÜ»Ò¤ÎÊý¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ï¤º¤«¤Ð¤«¤ê¤Îºâ»º¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÍÜ»ÒµÚ¤Ó¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁêÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·»Äï»ÐËå¤â»Ò¶¡¤âÁ´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¤Î±ù¤Ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦ºÊ¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ä¤ÎÊý¤Î¿ÆÂ²¤ËÍê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ÖÍê¤á¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÖ¶á¤·¤¤¿ÆÂ²¤¬¤¤¤È¤³¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö»à¸å¤Î¤³¤È¡×¤ÎÈÏ°Ï¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡áÈó¾ï¤ËÈÑ»¨¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Æ²¼¤µ¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¦»à¸å»öÌ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×
