◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・直線芝４１００メートル）

暮れのジャンプレースの大一番である第１４８回中山大障害・ＪＧ１は１２月２７日、中山競馬場の直線芝４１００メートルで行われる。

今春の中山グランドジャンプを制したエコロデュエル（牡６歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）を中心視したい。このレースも近２年で３、２着と好走しており、実績も申し分なく、今年こそ悲願の白星をつかみ取る。

同じく実績上位のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）が相手筆頭。ＪＧ１勝ちこそないが、ジャンプ重賞６勝の実力は間違いなく、ここも大崩れは考えにくい。前走の東京ハイジャンプを制しており、勢いに乗って逆転も十分だ。

昨年の３着馬ネビーイーム（牡７歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）は、目下の充実ぶりが目を引く。２連勝で前走の阪神ジャンプステークスを制して、持ち前の先行力で上位争いを狙う。

今年に入って力をつけてきたフェーレンベルク（牡５歳、美浦・千葉直人厩舎、父エイシンフラッシュ）も侮れない。前走の京都ジャンプステークスで３着に好走しており、調子の良さを生かして一発を狙う。