レセプションには豊田章男会長、山口智子さんも登壇…横浜に誕生した「名画への没入体験施設」【現地レポート】

横浜・山下ふ頭にて、『THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP（ザ・ムービアム ヨコハマ）』が12月20日から2026年3月31日までの期間限定でオープンする。巨大倉庫「4号上屋」を活用した巨大空間では音と映像に包まれる没入方芸術体験（イマーシブアート）を展開。会期ではオーストリアの画家、グスタフ・クリムトとエゴン・シーレのアートを壮大なスケールで体感できる。先行披露レセプションにはトヨタの豊田章男代表取締役会長、女優の山口智子さんらが登壇、その模様を「現代ビジネス」編集部がレポートする。

まるで絵画の登場人物に

横浜・山下ふ頭の普段は入れない「4号上屋」を活用してオープンする「ザ・ムービアム ヨコハマ」。会場内は２つのステージに分かれており、「THEATER PROGRAM」ではオースリアを代表する芸術家2人の作品をフィーチャーした「ウィーン世紀末芸術『美の黄金時代』 グスタフ・クリムトとエゴン・シーレ〜光と影の芸術家たち〜」が上映される。

「接吻」や「ユディトI」など、愛や官能を煌びやかなタッチで表現したクリムト。オーストリア表現主義の代表画家で、線のゆらぎで人間の繊細な部分や不確かさを人物画に落とし込んだシーレ。日本でも人気の高い２人の画家だが、「ムービアム」では音と映像が一体化したイマーシブ体験によって新たな発見を得ることができる。

投影される映像だけでなく、音響にもこだわりがある。高度に計算されたサウンドシステムにより、会場どこにいてもクリアに聞こえるリスニング環境を実現し、より没入感の高い施設になっている。

激動の19世紀オーストリアにおいて、特に芸術分野では目覚ましい発展と進化を遂げ、芸術の新たな道が切り開かれた。その時代に生み出された作品が、現代のテクノロジーと融合し、五感を揺さぶる新たな体験へと昇華された。

「写真映え」することは言うまでもないが、ふとカメラから離れ、音と映像に心を澄ませると、まるで自分がクリムトやシーレの描く人物のひとりになったような感覚に吸い込まれていく。

人間の営みの原風景を体感する「LISTEN.」

またもうひとつの「STUDIO PROGRAM」で上映されるプログラムは、「LISTEN.ONE MOMENT」。世界26ヵ国を巡り、未来へ紡ぎたい「音」を収めた映像が、壁とフロアに投映される。プロデュースしたのは女優・山口智子さんだ。

東西を結んだ騎馬民族のリズム、流浪の民や吟遊詩人のメロディ…世界各地の人間の営みの「原風景」を映像と音で体感することで、人間が紡いできた歴史、そしてまだ見ぬ未来へ思いを馳せることができる。

横浜の地に誕生した意義

20日のオープンに先がけて行われたレセプションでは、豊田章男代表取締役会長、山口智子さん、作曲家の都倉俊一文化庁長官、山中竹春横浜市長が登壇。「ムービアム」誕生の経緯や思い、世界へつながる港町・横浜の地に誕生したことの意義について語った。内容を抄訳してお伝えしよう。

「歴史を紐解くと、実は横浜は自動織機が世界へ羽ばたくきっかけとなった、ゆかりある地なんです。日本や世界には、国宝級のものがいっぱいあります。この場所でアートに触れ、現地に行ってみようかというきっかけになる、そういうオポチュニティ（機会）ができたんだなと思います」（豊田会長）

「『LISTEN.』は、2010年に『地球を体感しよう』という思いから始めたプロジェクトです。音は、地球の『いま』が詰まっているタイムカプセル。地球の鮮やかな色彩のバリエーションを体感して欲しいと思います」（山口さん）

「横浜は昭和の歌でも多く歌われる、特別な街。文化が生まれるには人と場所が不可欠。日本には才能がある人がたくさんいますが、場所がなかなか足りません。世界の才能ある人がここを利用したいと思う、そういうような場所になって欲しい」（都倉長官）

「海に面し、三方開けた立地から会場に入った瞬間、（プロジェクションと音楽の）没入感との落差がすごい。人口日本一の都市である横浜の子供たちが世界水準のアートに触れる場所が誕生したことをありがたく思っています」（山中市長）

