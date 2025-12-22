¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¡ª´Ú¹ñ¥Ð¥é¡¼¥É¤ÎÄë²¦¡¦¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á
¡Ö¤¢¤Î²Î¤Î¤¦¤Þ¤¤´Ú¹ñ¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×
¡Ö¸ÝËìÈà»á¤Ã¤Æ!?¡×
¡Ö²Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°Û¼¡¸µ¡×
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²Î¤Ï´°àú¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö´°àú¤ÊÆüËÜ¸ì¤È²Î¾§¤ÇÆüËÜ¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
11·î28Æü¤Î¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Ù¡¢11·î30Æü¤Î¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌö¡¢¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÃ¯¡©¡×¤Î¼ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¹ÄÄë¡×¡Ö¸ÝËìÈà»á¡×¤Ê¤É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±Åª¿Íµ¤²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
³èÆ°¤Ï²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯2·îËö¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¾½ÅË¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Î¡ØÎÙ¤Î¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥È¡Ù¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂè4¥·¡¼¥º¥ó¤¬Êü±ÇÃæ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢²Î¡¢¿©¡¢ÎÁÍý¡¢¥²¥¹¥È¥È¡¼¥¯¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï219Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢¥È¥Ã¥×YouTuber¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¡Ø¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¡Á짠¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ó¡Ë¡Á´¥ÇÕ¡ª¡Ù¤âµ×¡¹¤ËºÆ³«¡ª Âè15²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Ù¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»×¤¤¤Ê¤É´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÃÏ¾åÇÈÁ´¹ñÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢½é½Ð±é
¡½¡½¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Ù¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö2018¡Á2019Ç¯¤È2Ç¯´Ö¡¢NHK¤Î¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ï¥ó¥°¥ë¹ÖºÂ¡Ù¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾Ü¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Ù¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÍÅÄ¡Ê²í¸ù¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤·¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤âÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬MC¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬MC¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿´ÉÔ°Â¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤È¿´ÇÛ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ³°!?
¡½¡½¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Î²Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÎÌ¤È²ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¸ì¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¶Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡È¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥·¥®¥ç¥ó¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤è¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤âÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äº£²ó¤Î2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ä²Î¾§ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¾¯¤·¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¶Ê¤òÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤¿¤éÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê!?¡¡ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê!?¡¡¿´ÇÛ¤ÈÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
½Ð±é¤·¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢MC¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¬Í¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¤Ï¡¢10¶ÊÃæ¡¢±Ñ¸ì¶Ê¤ò½ü¤±¤Ð£·¶ÊÆüËÜ¤Î²Î¤È¤¤¤¦Áª¶Ê¤Ç¡¢10¶ÊÌÜ¤ÎÊ¿°æ·ø¤Î¡ØLove Love Love¡Ù¤ÇÀË¤·¤¯¤â10¶Ê¥¯¥ê¥¢¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î2Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¡£¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Áª¶Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Îý½¬»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£²Î»ì¤â¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â°ì¤«¤é³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é2Æü´Ö¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È1Æü¤¢¤ì¤Ð10¶Ê¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ð¥º¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£²Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆüÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¤â¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÍ¤ÎYouTube¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°²è¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¡¡²Î¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¯¤ß¤ë¤È²¼¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¤«¤ËºÇ¶á¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ë¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë1¶Ê¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÇò¤¤Îø¿ÍÃ£¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿ôÆü¤Ç83ËüºÆÀ¸¡Ê12·î21Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Ê¤êº£¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤Ï²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶½Ê³¤»¤º¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡×¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤
º£²ó¡¢SNS¤Ç¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í²Î¤¦¤Þ¡¢Ã¯!?¡×¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥Á¤Ë²Î¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢²Î¤¦¤Þ¤¤¡¢¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â15Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£²Î¤è¤ê¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¼¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡£¤À¤«¤é¡¢²Î¾§ÎÏ¤È¤«²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤ÊÀ³Ê¤À¤«¤é»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤³¤½¤¬ºÇ¹â¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿ì¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤Ï¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é25Ç¯ÃÏÆ»¤Ë°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Ã¡¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é»³ÅÐ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡£ÅÐ»³¤Ï¾å¤ò¤ß¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÅ¾¤Ö¤Ç¤·¤ç¡©¡¡»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢Â¸µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤³¤³¤«¤È¤«¡¢»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Â¸µ¤ò¤ß¤Æ¿Ê¤à¡£»³¤Î¹â¤µ¤äÂç¤¤µ¤ÏÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸
¡½¡½ÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡ÊPrimeVideo¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ØAnytime anyhow¡Ù¤â¥·¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Öº£Ç¯2·î¤´¤í¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´¨¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¥´¥ë¥Õ¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤é¡Ø¥É¥é¥Þ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1¶Ê½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ËÍ¤Ï²Î¼ê¤¬ËÜ¶È¤À¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶Ê¤Ê¤éºî¤ì¤ë¤è¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çºî¶Ê¤È²Î¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢ºî¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡¢Áá¤¯ºî¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ï¢ºÜ¡Ø¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¡Á짠¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ó¡Ë¡Á´¥ÇÕ¡ª¡Ù¤Ïº£¸å¤âÉÔÄê´üÇÛ¿®¤òÍ½Äê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!
¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó(SUNG SI KYUNG¡Ë
⽣Ç¯⽉⽇¡§1979Ç¯4⽉17⽇¡¢⾝⻑¡§186cm¡¢⾎±Õ·¿¡§A·¿¡¢½Ð⾝¹»¡§⾼Îï¡Ê¥³¥ê¥ç¡Ë⼤³Ø¼Ò²ñ³Ø²Ê¡¢Æ±⾔ÏÀ⼤³Ø±¡Â´¶È¡¢⾔¸ì¡§´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢⽇ËÜ¸ì¢¨ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³ºÇ¾åµé¡ÖN1¡×¹ç³Ê¡£
´Ú¹ñËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±Åª¿Íµ¤²Î¼ê¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºMC¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¡¢¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬219Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢²Î°Ê³°¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÐÍ¥¤«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¿Íµ¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿°ËÆ£¤Þ¤Ê¤Ó¡ÊFRaUweb¡Ë
´Ú¹ñ°ì¿©ÄÌ¤Î²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬ÃÇ¸À¡Ö´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±¿©¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÄìÃÎ¤ì¤ÌÌ¥ÎÏ
