オーケー、ジャパンミート…人気激安スーパー2店はなぜ、主婦たちから支持を集めるのか!?

都内住みのライターが、“スーパー巡りが趣味”のママ友・Mさんに誘われて西東京に続々登場中の新顔スーパーをハシゴしてみると、見たことのない食材やお買い得商品に出会え、いつもの行きつけのスーパーとは明らかに違うワクワク感にテンション爆上がりしたルポをお伝えした。

人気スーパーと評判の店にはそれなりに理由がある。スーパー通のMさんとともに、今度は私自身もたまに通う東京の東側にあるスーパーを探索してみた。

前編では、高級なブランドショップの旗艦店が立ち並ぶ街・銀座のど真ん中にある『オーケー 銀座店』と錦糸町駅前にある『ジャパンミート生鮮館 錦糸町店』の様子をルポする。

激安スーパーは車での大量買いの情報も大事

週末のまとめ買いは、夫に車を出してもらい少し遠くのスーパーに行くのが習慣になっている。とはいえ、スーパー激戦区の東京都下、小平市に住むスーパーフリークのMさんとは違い、行くのは決まった数軒……。条件は「お手頃」で「車が停めやすい（買い物すれば無料サービスがある駐車場がある）」というだけで、買い物を楽しむには手持ちスーパーのリストが心もとない。

そこで、Ｍさんにも相談して東京の東部エリアにある4つのスーパーをチョイスして、スーパー巡りをすることになった。まず向かったのは、銀座にある『オーケー 銀座店』。『オーケー』は関東で現在約160店舗以上。関西にも進出し始めている人気のスーパーだ。人気スーパーランキングでもベスト3内に入ることが多い。そんな『オーケー』が銀座に進出したのは、2023年10月。ユニクロが入っているマロニエゲート銀座の地下にあり、裏には世界旗艦店の『無印良品 銀座』もあるので、そのついでに立ち寄るが、隅から隅まできちんと見たことはなかった。

銀座という立地がゆえに、電車利用の利用者も多いスーパーだが、複合商業施設なのでここは駐車場も完備されている。スーパーの活用法はひとそれぞれだが、郊外に住むMさんは車中心の生活で、東京西部の人気スーパーを巡るときもっぱら車を利用するという。私は、週に1〜2度まとめ買いをするために夫といっしょに車で巡ることが多い。祝日の日中は駐車場が混むことはあるが、割引サービスがある駐車場が3ヵ所あるので便利だ。たくさん買い物をすれば駐車料金が無料になる（基本3000円以上で1時間無料、5000円以上で2時間無料）。

食品以外にも爆買いが楽しめる『オーケー』

百円玉を入れて借りるカート(コインは返却時に返還)を押してまずは野菜売り場へ。銀座という立地のためか西東京のディスカウントスーパーほどお買い得感のある価格ではないものの、バラエティ豊富な野菜がぎっしり並んでいる。

銀座という場所柄のためか、インバウンドの方や他の用事で銀座に来たついでに覗いてみた、という感じのお客さんもいて、がっつり生鮮食品を購入している人はそんなに多くない。ただ、野菜売り場の裏にはけっこう広めの医薬品コーナーがあって、ここでは外国人観光客が真剣に品定め中。スーパーに来て、わざわざ医薬品をなぜ購入するのだろう……、と思っていたらMさんが教えてくれた。

「海外の人もなかなか情報通だよね。オーケーは食品と併せて医薬品を扱っている店舗も多いんだけど、私が行くオーケーは、大手メーカーの頭痛薬がドラッグストアよりかなり安いから、私もよく利用している。洗剤などの消耗品やペット用品もお買い得でよく購入する。80代の母が言うには、値引き率がきちんと表示してあるものが多いから、どれだけ安いかが一目でわかって買いやすいとよく言っているよ」

今まで一度も足を踏み入れたことがなかったお薬や日用品コーナーにお得な商品が隠れていたとは！

続いては、魚、肉コーナーへ。生鮮品と同じくらい冷凍アイテムも豊富なのもオーケーの特長か。切り身の魚や肉の他、味付け・半加工(串刺し加工した生の焼き鳥など)をしたものも生鮮・冷凍ともに購入できる。Mさんは、冷凍の『骨取り塩さば』（498円）をよくオーケーで購入しているのだそう。「かなり大ぶりなさばフィレが2本入っていて、脂がのっていておいしい。冷凍のさばフィレは『コストコ』が有名だけど、我が家には量が多すぎて冷凍庫に入りきらないから、オーケーぐらいのサイズがちょうどいいかも」（Mさん）

お肉コーナーに差し掛かると、肉好き一家の私はガゼン張り切る。唯一私がＭさんにオススメできる「極薄切り」の豚ロースと豚バラ肉を指さして「コレ、おいしいよっ！」と勧める。通常のスライスよりさらに薄切りになった豚肉は、豚しゃぶにしてもいいし、さっと焼いて野菜を巻いて食べるのにもピッタリで、我が家の大好物だ。

他の買い物客よりも、格段に多いカートからカゴを持ち上げ、今度はエスカレーターで地下2階の売り場へ。下の階へ降りると再度カートの借り出しが必要なのがちょっと大変。

地下2階は惣菜やお弁当の他、広大な冷凍食品コーナー。ありとあらゆるメーカー・種類の冷凍食品を揃えているのでは、と思うようなショーケースを眺めつつ「今日はまだ他も回るから、冷凍食品はまた今度だね」とＭさん。お菓子コーナーにはインバウンド客向けか、日本土産になりそうなキットカットのアソートなどが目立つ場所に置かれていた。

期待のお弁当・お惣菜コーナーは予想よりもコンパクトだったが、お寿司やお弁当が山盛り取り揃えられていて、手を伸ばす人も多い。オーケーの代名詞ともいえるピザも箱入りのものが大量に積まれていた。「ピザはやっぱりオーケー。他のスーパーも箱入りの1枚焼きピザを売るところが増えたけど、味もボリュームも価格も、オーケーが1歩前に出ているかも。家族で食べるときは箱買い（30cmサイズ・498円）するけど、4分の1サイズは129円！ 味を試してみたいときにオススメ」(Ｍさん)

そしてお会計となるのだが、地下2階はすべてセルフレジ。自分でラベルをスキャンしてテキパキ荷詰めするのは大量買いすると大変なので、たくさん買うなら最初に地下2階から回って、地下1階に上がり有人レジで会計をしたあと、ゆっくり荷詰めするのがいいかもしれない。

肉好きなら『ジャパンミート』はおすすめ！

お次は錦糸町の駅前にある丸井地下の『ジャパンミート生鮮館 錦糸町店』へ。ジャパンミートは業務用スーパーの『肉のハナマサ』を傘下に収める総合型のディスカウントスーパー。肉好きの我が家は、月に1、2度はこの店を利用している。駐車場も広めで停めやすいのも魅力のひとつ。

店名に「ミート」とあるので、肉だけに注目しがちだが、野菜もお買い得。

「青梗菜も小松菜も98円ってすごいね」と目をキラキラさせるＭさん。珍しい野菜はそれほどないけれど、定番ものならどれもお安く、気候変動の影響などで値段が高くなっているときは「価格高騰中！」とポップに注意書きがあるのが、誠意的に感じる。

季節のフルーツはいろいろな品種のものが揃っていて目移りしそう。パイナップルを自動でカットする販売機もあって、ぜひ一度利用してみたいと機会を狙っている。Mさんの家の近くにも『ジャパンミート卸売市場 東村山店』があるという。「東村山店は錦糸町店みたいに大きくなくて、安いものを凝縮した感じ。でも、これからの季節は、やや規格外的な小粒いちごが200円台で販売することもあって、大量に買っていちごジャムを作るのが我が家の春の恒例行事になっているよ」（Mさん）。スーパーは店舗によって特色があるのもおもしろい。

そしてお待ちかねの肉コーナー。売り場が格段に広くなっていて、アメリカの映画やドラマに出てきそうな塊の輸入牛や全長50センチはありそうな豚肉のブロック、多種多様なホルモン類なども並んでいる。ビッグサイズのパックが多いが、2〜3人用の小ぶりなパックもある。

パックの大きさに若干ひるんでいるＭさんに、肉好き全開の私は熱弁をふるう。

「輸入豚肉にもメキシコ、ブラジル、カナダ、フランス、アメリカ、スペインとかいろいろあるの。あ、皮つきの豚バラもあって、これで角煮作ったらサイコーだったよ。あとねえ、私の『ミートジャパン』のイチオシは、鶏レバー！」と、どでかいパックをＭさんの目の前に。

ハツが繋がっているレバーが8〜10個くらい入っている鶏レバーは、新鮮なうえに激安。グラムにもよるが、1パック200〜300円程度。普通のスーパーの3分の1くらいの価格だ。レバーの半分はその日のうちにさっと焼いてごま油塩で消費（ほぼ息子が）。レバーにくっついてきたハツはひらいて同様に焼く。残ったレバーは、レバーペーストにして朝、パンに乗せたり夫のおつまみにしている。

好物のレバーをゲットして小躍りする私の隣で、Ｍさんはジャパンミート・オリジナルの生ソーセージや草履のようなサイズのハンバーグが2枚入った『ジャンボハンバーグ』を購入。「食べ盛りの子どもがいると、この手のものはあっという間になくなし、調理の手間がかからなくて助かっている」(Ｍさん)

魚も種類は豊富ではないものの、手頃価格の刺身や切り身が並んでいる。惣菜コーナーではボリューミーなお弁当類の他、お寿司の盛り合わせ、1本158円の細巻き寿司バイキング、名物「イカメンチ」も外せない。

また、常設の時期外れのお中元・お歳暮ギフトのディスカウントでは、食用油セットや麺類が定価の半額近くで手に入る。ジャパンミート・オリジナルのレトルトカレーやコンビーフも人気アイテムのひとつ。順路の奥にはお酒コーナーが広がっている。

「東京の西側にも、東村山と瑞穂にジャパンミートはあってたまに行くけど、錦糸町店は、他と違うのは、魚と肉がとっても豊富だと思った。刺身類、寿司類は種類も豊富で鮮度がいいのに安い。めちゃくちゃうらやましい。近所にあったらかなりの頻度で通いそう」（Ｍさん）

