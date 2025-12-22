これ何の鳴き声…？ キャンプ中に怯える虫嫌いの娘が「私が捕まえる」と言い出した理由

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、今年の夏に子どもたちと行ったキャンプの思い出について。といっても、ちょっとした珍事が起こり、ヒヤヒヤしたというはなゆいさん。でもその出来事を通して気づかされたこともあったそうで、詳細を綴っていただきました。

「虫の心配は無用ですよ」ホントに…？

こんにちは。小学生と幼稚園児を育児中のはなゆいです。

今年の夏、7歳のまる子と5歳のおーちゃんを連れて、ワンオペキャンプに挑戦しました。仕事で参加できない夫が、私の希望を汲んでグランピング施設を予約してくれたんです。

ところがいざ到着すると「これが、グランピング……？」と立ち尽くす3人。周囲はガチの森。部屋は半分外とつながっていて虫が侵入し放題だし、蛇口からお湯が出ない。さらに屋外照明がないので夜は真っ暗闇になること必至。

「こりゃ、“虫苦手女子”のまる子にバレたら……終わるやつや」と、冷や汗をかきながらも、なんとか楽しい雰囲気を作って過ごしました。

スタッフさんからは「蚊取り線香が4つあるから、虫の心配は無用ですよ」と言われたものの「蚊取り線香で、虫苦手女子を守れる!?」と内心ツッコミを入れる私。

日が暮れて、部屋の明かりに虫が集まる事態を避けたくて「早く寝ようか」と子どもたちを寝かしつけたものの、内心は“夜中に誰か泣き出したら終わり”というプレッシャーで私の心臓はバクバクでした（泣）。

そしてそんな時、聞いたことのない奇妙な鳴き声が、部屋中に響き渡ったのです！

グランピングnightには後日談も…

「ケケケケケケケッ」と鳴くカエルに、ヤモリまで現れて、パニックになった私たち。どうしたらいいのか分からず、虫が大好きな甥っ子（妹の子ども）に助けを求めて電話したところ、虫が苦手なまる子は泣き出すこともなく、なんとかなりましたが……このグランピングnightには、後日談があります。

ヤモリをつかまえようと“戦うモード”に入ったまる子でしたが、ヤモリに逃げられてしまいました。でも翌朝、甥っ子ちゃんからの電話で「まるちゃん、頑張ってくれてありがとう！」と言われて、ふふんと満更でもない様子。

今回、私が驚いたのは「虫が怖い」とずっと言っていたまる子のスイッチが、甥っ子の“虫が好き”という気持ちに触れるや、パタンとひっくり返ったこと。

ママが何を言っても怖がっていたのに「すごい！見つけたの!? かっこいい!!」という甥っ子のひと言で「私が捕まえる」に気持ちが切り替わったのに、驚かされました。

子どもって「憧れの誰か」の何気ない言葉に、こんなにも強く動かされるんだなあと思いました。

ちなみに、まる子は今でもカエルもヤモリも苦手ですが「もしまた見つけたら、今度はちゃんと捕まえられると思う！」と語っています。そして、それを聞いた甥っ子も大喜び。いつの日か2人で“虫ハンターごっこ”をする日も近いかもしれません。

好きなものを堂々と「好き！」と言うことって、それだけで誰かを動かす力になるんだなあと、大事なことに気づかされた出来事でした。

