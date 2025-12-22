拭えなかった「アインシュタインの疑い」…量子もつれは「量子力学が不完全」であることを指弾するための「道具」にすぎなかった

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

量子力学はなぜ「1925年に誕生した」とされるのか

2025年は、量子力学の誕生から100周年ということで、国連総会がこれを記念して、ユネスコの「国際量子科学技術年（International Year of Quantum Science and Technology）」と定めた。

一年を通じて世界中でさまざまな行事が催されたが、その掉尾（ちょうび）を飾るように、11月14日（日本時間15日未明）には日本とドイツの物理学会が共同で、量子力学誕生100年と第二次世界大戦終結から80年の節目に合わせ、物理学の平和利用と次代への責任を誓う「未来への宣言（Declaration for the Future）」を発表した。

物理学による自然現象の探究は、素粒子の性質から宇宙の構造・しくみまで、我々を取り巻く自然界の謎を丹念に解き明かしてきた。一方で、拙著『原子爆弾〈新装改訂版〉――核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』（講談社ブルーバックス）でも詳しく述べたとおり、その知識の蓄積を戦争や兵器の開発に利用してきた負の歴史をも負っている。

ウクライナや中東地域をはじめ、世界各地で戦争や紛争が続き、核兵器使用のハードルが低下しているようにさえ感じられる現在、物理学の平和利用を謳（うた）う今回の宣言には、きわめて大きな意味とメッセージが込められていると言えるだろう。

このほど、2016年に刊行されたブルーバックス『宇宙は「もつれ」でできている』（以降「初版」と記す）の「新装改訂版」を世に出すことを決めたのも、1つには「量子力学誕生100年」が契機となっている。

それでは、量子力学はなぜ、「1925年に誕生した」とされているのだろうか？

ハイゼンベルクの「行列力学」

最も大きな理由は、1925年にドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが、量子力学の基礎となる「行列力学」を発表したことにある。

しかし、量子力学は「アインシュタインというたった一人の独創によって誕生した相対性理論とは対照的に、一夜にして生まれたものではない」。ハイゼンベルクによる行列力学の発表と相前後するように、量子力学の誕生から確立にかけては、あまたの物理学者たちがそれぞれに欠かすことのできない重要な貢献を果たしている。

たとえば1924年には、フランスのルイ・ド・ブロイが「物質波」（電子のような「質量をもつ粒子」が「波」としてふるまう現象で、それを「電子波」などとよぶ。物質の特質は「質量」にある）を提唱した。

この波は「ド・ブロイ波」とよばれるが、質量をもたない電磁波は物質波ではなく、したがってド・ブロイ波ではない。

「シュレーディンガー方程式」登場

1926年には、そのド・ブロイ波をもとにして、オーストリアのエルヴィン・シュレーディンガーが「非相対論的波動方程式（シュレーディンガー方程式）」を発表した。

電子のように質量をもつ「物質粒子」をこの方程式にあてはめると、その物質粒子の「波動性」が現れ、「波」としてふるまうことが明らかとなった。これがド・ブロイのいう物質波であり、周波数や波長、振幅といった波特有の性質を表す物理量をすべて兼ね備えていることがわかった。

シュレーディンガー方程式の解として現れる物質波は、「波動関数（wave function）」とよばれている。

「スピン」や「反粒子」を生み出したディラック方程式

続く1927年、オーストリア出身のオランダの理論物理学者であるパウル・エーレンフェストが、波動関数を用いて粒子の位置や運動量などの期待値（平均値）を使うと、古典力学に出てくるニュートンの運動方程式と同じ方程式が導かれることを発見した。このことは、シュレーディンガー方程式の期待値（平均値）をとることで古典物理学の運動方程式が導かれることを意味しており、「エーレンフェストの定理」として知られている。

エーレンフェストの定理は、量子力学（シュレーディンガー方程式）と古典力学とのあいだに「対応」関係が存在することを示すものであった。

1928年には、イギリスのポール・ディラックが「特殊相対性理論」を取り入れた「相対論的波動方程式（ディラック方程式）」を導き出した。ディラック方程式からは、後述する「スピン」の概念が自然に得られ、やがて「反粒子」の概念もここから誕生することになる。

何が振動しているのか？

シュレーディンガー方程式に質量をもつ粒子（電子など）をあてはめると、その粒子が波になってしまうことはわかった。

しかし、その波がいったい何を表しているのかについては、当のシュレーディンガー自身にも明快に説明することはできなかった。

そもそも「何が振動しているのか」さえわからなかった。「粒子が波になってしまう」のだから、その粒子が振動しているのではないかと考えるのは早計である。

仮に粒子が振動しているとしても、その粒子が波としてふるまうときの振動は、粒子そのものの振動とはまったく関係がない。量子力学においては、粒子の「波動性（wave nature）」と、その粒子の「粒子性（particle nature）」とが同時に現れることは決してありえず、「粒子か波か」のどちらかの状態に限られるからである。

実は、粒子が波としてふるまうときの波が、いったい何が振動している波なのかは、今もってわかっていない。

この難題の前にドイツのマックス・ボルンが現れた。

「ある確率」

ボルンは1926年、シュレーディンガー方程式を解くことによって得られる物質波の「振幅の2乗」（正確には、振幅の絶対値の2乗）が、「ある確率」を表していると解釈した。

「ある確率」とはなにか。ボルンが考えたのは、次のようなことだった。

水面の波を思い浮かべればわかるように、波というものは、（たとえば何かの物体のように）空間中の特定の点（座標）に位置するものではなく、空間中に広がって存在している。物質波の「振幅の2乗」をとった値が表すのは、空間中のある一点にその物質波が粒子としてふるまう際の「粒子が存在する確率」であり、振幅の大きい点ほど、そこに粒子が存在する確率が大きくなり、反対に振幅の小さい点ほど、そこに粒子が存在する確率は小さくなる。他方、振幅がゼロとなる点に粒子が存在する確率はゼロ、すなわち、その点に粒子は存在しないことを示している――。

この意味で、シュレーディンガー方程式を解くことによって得られる物質波は「確率波」ともよばれる。

パウリの排他律

ハイゼンベルクが行列力学を公表したのと同じ1925年には、オーストリアのヴォルフガング・パウリが「排他律」を発表している。物質を構成している素粒子を「フェルミ粒子」というが、パウリの排他律によれば、2つ以上のフェルミ粒子は同一の量子状態を占めることができない。

この原理は、量子力学における最も重要な原理の1つであり、原子や原子核から素粒子のレベルまで、多岐にわたって適用される。パウリの排他律なくして、物質の構造を説明することは不可能であり、この原理が1925年に登場したことも、同年が量子力学誕生の年とされる大きな理由の1つであろう。

なお、フェルミ粒子とは別に、「ボース粒子」とよばれる素粒子も存在し、フェルミ粒子をくっつけるなど、フェルミ粒子どうしのあいだで力を媒介する役目を果たしている。ボース粒子はパウリの排他律に従わない。

プランクやボーアの貢献

ここまで、量子力学が誕生したとされる1925年前後に登場したいくつかの物理学的な業績をみてきたが、これ以前にも、量子力学の誕生や理論の精緻化に貢献した物理学者は枚挙にいとまがない。

なかでも、1900年のマックス・プランクによる黒体から発する量子化された電磁エネルギーの発見や、1911年のアーネスト・ラザフォードによる原子核の発見、1913年に水素原子モデルを提唱し、水素原子のエネルギーは“とびとび”にしか変化しないことを見出したニールス・ボーアの貢献などは、量子力学誕場の礎（いしずえ）を築いたものとして欠かすことのできない成果と言えるだろう。

そして、ここまでに名前の挙がった物理学者たちについてはみな、『宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉』の中でふんだんなエピソードを交えて詳しく語られている。

思考実験としての「量子もつれ」

今回、「新装改訂版」の刊行を決めた理由の1つが「量子力学誕生100年」にあることは、すでに述べたとおりである。

もう1つ、さらに大きな理由が存在する。2025年が、本書にとって最大かつ最重要のキーワードである「量子もつれ」の概念提唱から、ちょうど90年にあたっていることである。

「量子もつれ」は、1935年に公表された、ある有名な論文のなかで初めて言及された現象である。その論文の筆者は、アルベルト・アインシュタイン（Einstein）、ボリス・ポドルスキー（Podolsky）、ネイサン・ローゼン（Rosen）の三人で、それぞれの頭文字をとって「EPR論文」とよばれている。

論文の正式な題名は「物理的実在の量子力学的記述は完全とみなすことができるか？」というものであり、その挑発的な問いかけから容易に想像がつくように、量子力学に対して大いなる疑義を突きつける内容であった。

すなわち、量子もつれは「新たに発見された物理現象」として華々しく世に登場したものではなく、量子力学が「不完全な理論」であることを指弾するために用いられた概念であり、いわば思考実験的な道具立てだった。

アインシュタインらは、「量子もつれ」の状態にある2つの粒子を用いることで、量子力学が不完全な理論であると主張したのだが、それはいったいどのようなものだったのか。

＊

量子力学が「不完全な理論」であることを指摘するために考え出された思考実験＝「量子もつれ」。ところがこの現象が、量子力学の深い理解へとつながっていきます。

その本質を鋭く突いたのは……、ノーベル物理学賞受賞者である朝永振一郎でした。

