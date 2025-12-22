少子高齢化による人手不足が深刻さを増すなか、『中小企業白書』でも経営課題として繰り返し指摘されているのがDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進だ。政府もIT導入補助金などで支援を続けているが、現場では「担い手不足」という深刻な壁が立ちはだかっている。海外人材の紹介を手掛けるZenkenが9月に実施した中小企業経営者調査によると、「社内にIT人材がいない」とした人は7割超に達し、前回調査（2024年）を上回る結果となった。市場の人材枯渇により、外部委託や採用強化もままならない「DXの停滞」が浮き彫りになっている。

DX化が不可欠のなか、人材確保は厳しく

調査はZenkenが日本の中小企業を対象に9月5〜7日に実施し、200件の回答を得た。対象業種・地域は全国のサービス、建設、不動産、製造、金融、卸売り・小売り、飲食・宿泊、医療・福祉など。アンケートで「社内にIT人材がいるか」と聞いたところ、「いる」との回答は26％にとどまった。「いない」との回答は74％と前回調査を4.5ポイント上回った。生産性向上に向けたDX（デジタルトランスフォーメーション）化が必要とされるなか、中小企業がIT人材を確保できていない実態が浮き彫りとなっている（図表1）。

【図表1】 ※アンケート結果より著者が作成

「社内でIT人材が不足していると感じているか」との質問には「はい」と答えた人が34％を占めた。「いいえ」との回答は48.5％、「どちらともいえない」が17.5％だった。「社内にIT人材がいない」との回答が大多数にもかかわらず、IT人材の不足を感じていない人が半数近くいることになる。IT関連の業務を外部の業者に委託したり、DX化自体を進めていなかったりする中小企業が多くあるとみられ、そのぶん、中小企業の生産性が向上しづらい実態を示しているといえる（図表2）。

【図表2】 ※アンケート結果より著者が作成

「IT人材が採用できない」との回答が半数近く

「社内でIT人材が不足していると感じている」とした人に理由を聞いたところ、最も多かったのは「IT人材が採用できないから」で47.1％と半数近くに達した（複数回答）。「国内のIT人材の絶対数が少ないから」との回答も32.4％あった。企業のDX化の波を受けてIT人材の需要が高まる一方、生産年齢人口の減少で需給バランスが崩れ、大企業との人材獲得競争が激しさを増している。中小企業は十分なIT人材を獲得できていない状況だ。

このほか、「IT人材を育成することが難しいから」との回答も38.2％に達した。人材の獲得だけでなく、有能な人材の育成も中小企業の課題となっているようだ。「IT人材の離職数が多いから」も11.8％、「ニュース等でIT人材が不足していると知ったから」も10.3％の回答があった。日本の雇用市場が柔軟性を増すなか、有能なIT人材は大企業などに転職するケースがあり、中小企業にとって厳しい状況は続きそうだ（図表3）。

【図表3】 ※アンケート結果より著者が作成