国の内外の旅行者に “長崎ならではの体験” を提供しようと、料亭と検番の文化を融合させた観光のモニターツアーが行われました。

長崎の伝統料理の代表格「卓袱料理」に、

お座敷遊びに欠かせない長崎検番の芸妓衆も。

長崎の文化を体験するツアーです。

（担当者）

「長崎市の花がアジサイなので、アジサイに見立てた揚げ物で、アジサイ揚げ(という)」

長崎市で行われた「長崎 花宵卓袱」のモニターツアー。

国の内外の旅行者に、食や歴史など付加価値の高い文化体験を提供しようと、市が提案する新しい観光コンテンツで、県内の旅行会社やホテルなど観光関連の事業者が参加しました。

ツアーでは、着物姿で伝統文化「卓袱料理」を堪能。

人力車に乗って、まち巡りも楽しみました。

（参加者）

「人力車に乗る体験などは、なかなか知られていない部分が多い。旅行会社としてマニアックな長崎や、知られていない長崎にスポットライトを当てていきたい」

（参加者）

「(価値を)高めてこういった商品にして、伝える中間にいるのが旅行会社。体験を通して説明などをしていけたらいい」

また 長崎検番では、お座敷遊びの体験も…。

取り組みは、地域誘客の促進を目指した “観光コンテンツの開発” などを支援する、観光庁の事業の補助金を活用しています。

今後 モニターツアーに参加した旅行会社などが、コンテンツをアレンジしたツアー商品を販売する予定だということです。