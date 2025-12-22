“まだ知られていない長崎の楽しみ方”を旅行会社などに提案 長崎の文化体験モニターツアー《長崎》
国の内外の旅行者に “長崎ならではの体験” を提供しようと、料亭と検番の文化を融合させた観光のモニターツアーが行われました。
長崎の伝統料理の代表格「卓袱料理」に、
お座敷遊びに欠かせない長崎検番の芸妓衆も。
長崎の文化を体験するツアーです。
（担当者）
「長崎市の花がアジサイなので、アジサイに見立てた揚げ物で、アジサイ揚げ(という)」
長崎市で行われた「長崎 花宵卓袱」のモニターツアー。
国の内外の旅行者に、食や歴史など付加価値の高い文化体験を提供しようと、市が提案する新しい観光コンテンツで、県内の旅行会社やホテルなど観光関連の事業者が参加しました。
ツアーでは、着物姿で伝統文化「卓袱料理」を堪能。
人力車に乗って、まち巡りも楽しみました。
（参加者）
「人力車に乗る体験などは、なかなか知られていない部分が多い。旅行会社としてマニアックな長崎や、知られていない長崎にスポットライトを当てていきたい」
（参加者）
「(価値を)高めてこういった商品にして、伝える中間にいるのが旅行会社。体験を通して説明などをしていけたらいい」
また 長崎検番では、お座敷遊びの体験も…。
取り組みは、地域誘客の促進を目指した “観光コンテンツの開発” などを支援する、観光庁の事業の補助金を活用しています。
今後 モニターツアーに参加した旅行会社などが、コンテンツをアレンジしたツアー商品を販売する予定だということです。