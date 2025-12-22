尾崎里紗アナ、母の愛情にじむ手作り『パウパト』カレーに反響「豪華なメニュー」「料理上手過ぎて」 長男の3歳誕生日を報告
フリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。「先日、息子3歳の誕生日をむかえました」と報告し、愛情にじむ手料理の数々でお祝いした様子を公開した。
【写真】「料理上手過ぎて」尾崎里紗アナ手作りの『パウパト』カレー
「去年は『アンパンマン!!!』だったけれど、今年はアンパンマンに加えて、恐竜やパウパトも好きになったようで…」と長男の成長を明かし、人気アニメシリーズ『パウ・パトロール』のキャラクター・チョイスがチーズでデザインされた手作りのカレーを披露。
そのほか、4時間の低温調理で完成させたという「大人用のローストビーフ」や、「恐竜の世界をイメージ」したミートボールや卵が盛り付けられたプレート料理などを紹介し、ケーキを前にイラストプレートをほおばる長男の近影も公開した。
「面白半分で作ってみた恐竜パスタが好評で、ガオーッと言いながらパクパク食べ進めてました トマトソースは偉大…」と長男の様子をつづり、「もう3歳だなんて、月日の流れが信じられないほど早い ひょうきんさに磨きがかかっていて、いつもふざけてばかりいると思いきや、『ママ〇〇した？』『しなきゃだめだお』と、しっかり者な一面を見せてくれたり。成長を感じます どんどん食べて大きくなあれー!!!」と健やかな成長を願う“親心”をにじませた。
この投稿には「息子さんお誕生日おめでとうございます」「すくすくと元気に成長されるよう祈っております」「いい食べっぷりで可愛いですね」「豪華なメニューですね 手作りなんて凄いです」「お料理上手過ぎて羨ましいです」などのコメントが寄せられている。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚。22年末に第1子男児を出産。2024年6月末に日本テレビを退社した。
【写真】「料理上手過ぎて」尾崎里紗アナ手作りの『パウパト』カレー
「去年は『アンパンマン!!!』だったけれど、今年はアンパンマンに加えて、恐竜やパウパトも好きになったようで…」と長男の成長を明かし、人気アニメシリーズ『パウ・パトロール』のキャラクター・チョイスがチーズでデザインされた手作りのカレーを披露。
「面白半分で作ってみた恐竜パスタが好評で、ガオーッと言いながらパクパク食べ進めてました トマトソースは偉大…」と長男の様子をつづり、「もう3歳だなんて、月日の流れが信じられないほど早い ひょうきんさに磨きがかかっていて、いつもふざけてばかりいると思いきや、『ママ〇〇した？』『しなきゃだめだお』と、しっかり者な一面を見せてくれたり。成長を感じます どんどん食べて大きくなあれー!!!」と健やかな成長を願う“親心”をにじませた。
この投稿には「息子さんお誕生日おめでとうございます」「すくすくと元気に成長されるよう祈っております」「いい食べっぷりで可愛いですね」「豪華なメニューですね 手作りなんて凄いです」「お料理上手過ぎて羨ましいです」などのコメントが寄せられている。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚。22年末に第1子男児を出産。2024年6月末に日本テレビを退社した。