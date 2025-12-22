今日22日(月)の最高気温は、全国的に昨日21日(日)より低くなる見込みです。特に東北や北陸では10℃以上も低くなる所もあり、10℃に届かない所がほとんどでしょう。各地で年末らしい寒さとなりそうです。

東北や北陸など昨日21日(日)より10℃以上もダウン

今日22日(月)の最高気温は、全国的に昨日21日(日)よりも低くなるでしょう。札幌はマイナス1℃の予想で、4日ぶりに真冬日(最高気温0℃未満)となりそうです。仙台は昨日21日(日)は20℃近くまで上がりましたが、今日22日(月)は10℃に届かず7℃と、前日よりも一気に13℃も低くなるでしょう。新潟も昨日21日(日)より10℃低い6℃、金沢は12℃低い8℃の予想です。





東京と大阪は11℃と、昨日21日(日)より3℃から7℃も低いでしょう。名古屋は昨日21日(日)と同じ14℃の予想です。高知と福岡は15℃、鹿児島は17℃と昨日21日(日)より2℃から3℃低いでしょう。各地で北よりの風が強まるため、日差しがあってもグッと寒さを感じそうです。昨日21日(日)とは体感がガラッと変わりますので、万全の寒さ対策をしてお出かけください。昨日21日(日)はコートがいらないほどの気温でしたが、一気にダウンなど真冬の装いが必要な寒さとなるでしょう。

この先も気温の変化大きい

この先の最高気温の予想を見ると、明日23日(火)以降も日々の気温の変動が大きいでしょう。札幌は24日(水)は7℃と11月下旬並みの気温になりそうです。ただ、その後26日(金)と27日(土)は真冬日(最高気温0℃未満)となるでしょう。



東京は10℃以上の日もあるものの、24日(水)と27日(土)と28日(日)は10℃に届かず、厳しい寒さとなりそうです。名古屋や大阪、福岡は25日(木)頃までは15℃以上の日があるものの、26日(金)と27日(土)は8℃前後と真冬並みの寒さになるでしょう。この先の日々の気温の変化が大きくなりますので、その日にあった服装を心掛けましょう。年末年始にかけて、体調を崩さないようにご注意ください。