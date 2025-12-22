『終幕のロンド』最終回 “鳥飼”草なぎ剛と“真琴”中村ゆりの関係が暴かれ、裁判は思わぬ展開を迎える
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が22日の今夜放送される。
【写真】利人（要潤）に背を向ける静音（国仲涼子）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
■最終回あらすじ
彩芽（月城かなと）のリークによって関係が表沙汰になってしまった鳥飼と真琴（中村ゆり）。しかもそれぞれが集団訴訟の原告側と被告側の人間とあって、マスコミは二人の関係を“禁断の愛”と騒ぎ立てる。騒動のせいで陸（永瀬矢紘）は学校へ行けなくなり『Heaven’s messenger』にも次々とキャンセルの電話が入る。
対応に追われる仲間の姿を目の当たりにした鳥飼は、申し訳なさでいっぱいになる。さらに悪い知らせは続き、波多野（古川雄大）の話では、裁判で『御厨ホームズ』の実態を証言するはずだった壮太（矢野聖人）が、やはり証言はできないと考えを翻してしまったという。鳥飼が真意を聞きに行くと、壮太は彩芽に呼び出されたことを明かし、情報が御厨側に漏れている可能性を示唆する。
一方、真琴も騒動の影響で進めていた新作絵本が頓挫してしまい、ほとぼりが冷めるまで、かつて両親が暮らした下田の家に避難することに。鳥飼も陸を連れて一緒に行かないかと誘われる。
シングルファーザーとして生きる一方で、遺品整理人としてさまざまな事情を抱える家族に寄り添ってきた鳥飼。真琴と出会い、ささやかな幸せを感じるようになった矢先に、長年にわたって死者の尊厳を踏みにじってきた巨大企業と対峙することに。周囲の人々を巻き込む大騒動は結末の時を迎える。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
