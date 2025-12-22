『シナントロープ』最終回 何者でもない若者たちの物語はクライマックスへ
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の最終回が22日の今夜放送される。
【写真】水町（山田杏奈）にピストルを突きつける折田（染谷将太）
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■最終回あらすじ
クルミ（石崎ひゅーい）と別れて山を進んでいた都成（水上）は、車から降りる龍二（遠藤雄弥）の姿を目撃。面識のある都成は顔を隠すためとっさに目出し帽をかぶるが、すぐに見つかってしまい右腕を切りつけられた上で、拘束される。
龍二は折田（染谷将太）のもとに連れて行こうとするが、都成は反撃に出るため、龍二に揺さぶりを掛け、拘束を解いて逃げ出すことに成功する。都成を追う龍二は、その道中、衝撃の光景を目の当たりにする…。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
【写真】水町（山田杏奈）にピストルを突きつける折田（染谷将太）
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
クルミ（石崎ひゅーい）と別れて山を進んでいた都成（水上）は、車から降りる龍二（遠藤雄弥）の姿を目撃。面識のある都成は顔を隠すためとっさに目出し帽をかぶるが、すぐに見つかってしまい右腕を切りつけられた上で、拘束される。
龍二は折田（染谷将太）のもとに連れて行こうとするが、都成は反撃に出るため、龍二に揺さぶりを掛け、拘束を解いて逃げ出すことに成功する。都成を追う龍二は、その道中、衝撃の光景を目の当たりにする…。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。