◆第７６回男子全国高校駅伝 （２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ）

藤枝出身の美沢央佑（１年）＝広幡中出＝が、学法石川（福島）の大会新での男子初優勝に貢献した。アンカーで起用され、栄光のゴールテープを切った。静岡県の浜松日体は２時間８分１９秒で４５位に終わった。

静岡生まれの１５歳が会心のガッツポーズだ。学法石川のアンカー・美沢が初Ｖのたすきを運んだ。２位の仙台育英（宮城）とは４９秒差で走り出すと、最初の１キロを２分３９秒で通過。「（２分）４５秒の予定だったので突っ込み過ぎたかなっと思っていたけど、余裕はあった」。３キロ地点でＶを確信。区間１１位の走りで２位に２３秒差をつけてゴールテープを切った。

昨年の全日本中学選手権３０００メートルで６位に入った実力者が進学先に福島の高校を選んだ。「最初は違うところを考えていたけど、体験会に行って雰囲気が良かったから」。メキメキ頭角を現して１年生ながらアンカーに起用された。「本気で陸上をやるために学石に来た。間違いではなかった」と、胸を張った。

「来年も再来年も優勝したい。（全国高校）総体の５０００メートルでも優勝する選手になりたい」。もっと強いランナーを目指して美沢が、みちのくの地で鍛錬に励む。（塩沢 武士）

浜松日体１区・佐藤瑞城（区間４２位と流れに乗れず）「５キロまでいいペースだったけど、そこから失速してしまった。単独走になってペースが上がらなかった」

▽男子 〈１〉学法石川（福島）２時間００分３６秒＝高校最高新、大会新㊺浜松日体２時間８分１９秒