元フジテレビでフリーの加藤綾子アナウンサーが衣装ショットを公開した。

２２日までにインスタグラムを更新し、「テレビ東京『ナゼそこ？＋』衣装です いつも華やかに映るナゼそこのスタジオは実はクロマキーなのでグリーンバック 赤の衣装が映えてクリスマス感満載』とつづり、鮮やかなピンクのタートルニットで華やかな印象。女性らしいフレアツイードのジレにブラックのロングスカートをわせたコーデも披露した。

この投稿にフォロワーは「ドキッとする美しさです」「相変わらず綺麗ですね」「美しいお母さんですね」「めっちゃ可愛いです」「優しいママの顔」とほれぼれしていた。

２０１６年にフジテレビを退社した加藤アナは、２１年６月７日に、スーパーマーケットの運営や食品の輸入などを手掛ける年上の会社社長と結婚。２２年９月末には、メインキャスターを務めたフジテレビ系「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」を卒業。２３年１２月には第１子女児の出産を発表し、活動をセーブしていた。そして今年４月から「ナゼそこ？＋」のＭＣに就任し、約２年半ぶりにレギュラー番組に復帰した。