揚げ出し豆腐 本格調理で美味しく！中ふわふわ 人気レシピ【材料】（4人分）絹ごし豆腐 1.5~2丁小麦粉 大さじ 4~5シメジ 1パックユリネ 1/2個大根おろし 1.5カップショウガ(すりおろし) 1片分刻みネギ 大さじ 6揚げ油 適量<だし溶き片栗>片栗粉 大さじ 1だし汁 大さじ 3<あん掛けだし>だし汁 400ml酒 大さじ 3みりん 大さじ 2塩 小さじ 1しょうゆ 大さじ 1【下準備】1、絹ごし豆腐1丁を6つに切り、布巾又はキッチンペーパーに包み、水気を切る。2、シメジは石づきを切り落として小房に分ける。3、ユリネは1枚ずつはがしきれいに水洗いして、茶色くなった部分は包丁で削ぎ落とし水気を拭き取る。4、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気を切る。5、＜だし溶き片栗＞を混ぜ合わせる。6、揚げ油を170℃に予熱する。【作り方】1、揚げ油にユリネを入れてジュワジュワと激しい泡からシュワシュワと優しい泡になったら取り出し、油を切る。2、絹ごし豆腐に薄く小麦粉をまぶし、揚げ油に入れる。表面に薄く揚げ色がつくまで揚げ、油を切って器に盛る。3、＜あん掛けだし＞の材料を鍋に入れて強火にかけ、煮立ったらシメジを加え、しんなりしたら混ぜながら＜だし溶き片栗＞を加える。4、ひと煮立ちしたら火を止め、2の揚げ出し豆腐にシメジを盛り合わせて1のユリネを散らせ、3の＜あん掛けだし＞を掛ける。大根おろし、おろしショウガ、刻みネギを添える。