かっぱ寿司の90円メニューに「味噌汁」と「わらび餅」が仲間入り！平日限定の太っ腹企画スタート《26日まで》
かっぱ寿司は、2025年12月22日から26日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」ファイナルを開催します（一部改装中の店舗を除く）。
おにぎり・うどんも引き続き90円のお得価格に
キャンペーン期間中、「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を各90円で楽しめます。また、「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も、引き続き各90円のお得価格で堪能できます。
・玉ねぎと油揚げの味噌汁
玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、ほっとする味わいの味噌汁です。
通常価格160円〜のところ、90円に。
・京わらび餅
なめらかなわらび餅と香ばしいきな粉が絶妙に調和する、食後に最適なデザートです。
通常価格110円〜のところ、90円に。
・香ばし炙りおにぎり
香ばしく炙ったおにぎり。刻みたくあんの食感がアクセントになっています。
通常価格160円〜のところ、90円に。
・かけうどん
だしの香りと旨みが際立つ、シンプルでやさしい一杯。
通常価格190円〜のところ、90円に。
天候や入荷状況、売れ行きなどによって、販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部