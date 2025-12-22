かっぱ寿司の90円メニューに「味噌汁」と「わらび餅」が仲間入り！平日限定の太っ腹企画スタート《26日まで》

かっぱ寿司は、2025年12月22日から26日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」ファイナルを開催します（一部改装中の店舗を除く）。

おにぎり・うどんも引き続き90円のお得価格に

キャンペーン期間中、「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を各90円で楽しめます。また、「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も、引き続き各90円のお得価格で堪能できます。

・玉ねぎと油揚げの味噌汁

玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、ほっとする味わいの味噌汁です。

通常価格160円〜のところ、90円に。

・京わらび餅

なめらかなわらび餅と香ばしいきな粉が絶妙に調和する、食後に最適なデザートです。

通常価格110円〜のところ、90円に。

・香ばし炙りおにぎり

香ばしく炙ったおにぎり。刻みたくあんの食感がアクセントになっています。

通常価格160円〜のところ、90円に。

・かけうどん

だしの香りと旨みが際立つ、シンプルでやさしい一杯。

通常価格190円〜のところ、90円に。

天候や入荷状況、売れ行きなどによって、販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部