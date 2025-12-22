2026年1月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』に大澤サラが出演することが決定した。

参考：大地真央、『おコメの女』で松嶋菜々子の元上司役に おかっぱの“勝負ヘア”を披露

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。また、正子と因縁がありそうな経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）、ザッコクを毛嫌いする上長・麦谷実（戸次重幸）、さらに正子の父・米田田次（寺尾聰）も登場する。

新たなレギュラーキャストとして出演が発表された大澤は、元宝塚歌劇団の娘役。『オーシャンズ11』（2019年）で初舞台を踏んで以降、数々の作品に出演。2024年10月、『MY BLUE HEAVEN-わたしのあおぞら-』の出演を最後に、惜しまれながら退団した。記念すべきドラマ初出演を果たすことになった本作で大澤は、「ずっとテレビで見ていた松嶋菜々子さんとご一緒できると知って本当に驚いたのと同時に、素直にとてもうれしかったです」とニッコリ。また、正子行きつけの居酒屋「いこいの郷」のアルバイト・和可菜を演じるにあたり、「ハジける明るさでみなさんに元気をお届けできるよう頑張ります!!」と意気込みを語った。

【大澤サラ（和可菜役）コメント】ずっとテレビで見ていた松嶋菜々子さんとご一緒できると知って本当に驚いたのと同時に、素直にとてもうれしかったです。他の出演者の方も豪華な方ばかりという中、私自身はドラマ初出演ですので、皆さんと共に素敵なドラマになるように頑張らねばと、身の引き締まる思いです。国税は私たちの生活に近いようで、遠いようで…。そんな中、台本を読んでみると、率直にわかりやすいなと感じました。なによりも、痛快にぶった斬るさまが気持ちいいですし、面白いです（笑）！“国税って？ 聞いたことあるけどイマイチわからない…”“ザッコクって？”と思う方もいらっしゃると思います。このドラマを通して、私たちの生活に国税がどう関わっているのかを知り、楽しんで見ていただけたら幸いです。和可菜としては、ハジける明るさで視聴者の皆さんに元気をお届けできるよう頑張ります!! どうぞお楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）