ラ・リーガ 25/26の第17節 ビリャレアルとバルセロナの試合が、12月22日00:15にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。バルセロナのラフィーニャ（FW）がPKを決めてバルセロナが先制。

39分にビリャレアルのレナト・ベイガ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。0-1とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）に代わりロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

その直後の63分バルセロナが追加点。フレンキー・デヨング（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが0-2で勝利した。

なお、ビリャレアルは73分にタジョン・ブキャナン（MF）に、またバルセロナは58分にフレンキー・デヨング（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 02:20:16 更新