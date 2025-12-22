エールディヴィジ 25/26の第17節 フォルトゥナ・シッタルトとＡＺの試合が、12月22日00:45にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ユスティン・ロンワイク（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはトロイ・パロット（FW）、イサク・イェンセン（MF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのモハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからユスティン・ロンワイク（MF）がヘディングシュートを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

しかし、19分ＡＺが同点に追いつく。ミーズ・デウィット（DF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに21分ＡＺが逆転。アレクサンドレ・ペネトラ（DF）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、42分フォルトゥナ・シッタルトのライアン・フォッソ（MF）のアシストからカイ・シールハイス（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

54分フォルトゥナ・シッタルトが逆転。イボ・ピント（DF）のアシストからカイ・シールハイス（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

69分、ＡＺは同時に3人を交代。イサク・イェンセン（MF）、ウーター・ゴーズ（DF）、マテオ・チャベス（MF）に代わりロザンヘロ・ダール（DF）、イライジャ・ダイクストラ（DF）、ダブ・クワクマン（MF）がピッチに入る。

71分ＡＺのミーズ・デウィット（DF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

72分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。クリストファー・ペテルソン（FW）、ユスティン・ロンワイク（MF）に代わりジャスティン ハブナー（DF）、ポール・グラドン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の86分フォルトゥナ・シッタルトが逆転。モハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからフィリップ・ブリタイン（MF）がゴールを決めて4-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。フォルトゥナ・シッタルトが4-3で勝利した。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは37分にカイ・シールハイス（FW）、40分にフィリップ・ブリタイン（MF）、45+1分にショーン・アデウォイェ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 02:50:51 更新