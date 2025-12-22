エールディヴィジ 25/26の第17節 フォレンダムとスパルタの試合が、12月22日00:45にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはヘンク・フェールマン（FW）、アウレリオ・ウラース（MF）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

スパルタは後半の頭から選手交代。シュランディ・サムボ（DF）からMartes Lushendry（DF）に交代した。

46分、フォレンダムが選手交代を行う。デロン・パイネ（FW）からプレシャス・ウグウ（DF）に交代した。

63分、フォレンダムは同時に2人を交代。ノルディン・ビュカラ（MF）、ブランドレイ・クワス（MF）に代わりザビエル・ムブヤンバ（DF）、ジョエル・イデホ（FW）がピッチに入る。

75分、スパルタは同時に3人を交代。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）、ブルーノ・マルティンスインディ（DF）、アヨニ・サントス（MF）に代わりアヤウプ・アウフキル（FW）、マイク・クレイン（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）がピッチに入る。

80分、ついに均衡が崩れる。スパルタのトビアス・ローリッセン（FW）がPKが生まれスパルタが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スパルタが0-1で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。

2025-12-22 02:50:55 更新