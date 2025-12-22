プレミアリーグ 25/26の第17節 アストンビラとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、12月22日01:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ユーリ・ティーレマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、メーソン・マウント（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。アストンビラのジョン・マッギン（MF）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めてアストンビラが先制。

しかし、45+3分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。パトリック・ドルグ（DF）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

マンチェスター・ユナイテッドは後半の頭から選手交代。ブルーノ・フェルナンデス（MF）からリサンドロ・マルティネス（DF）に交代した。

57分アストンビラが逆転。オリー・ワトキンス（FW）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アストンビラが2-1で勝利した。

なお、アストンビラは90+2分にラマーレ・ボガード（MF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは68分にマヌエル・ウガルテ（MF）、72分にディオゴ・ダロト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 03:40:09 更新