ブンデスリーガ 25/26の第15節 ハイデンハイムとバイエルン・ミュンヘンの試合が、12月22日01:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）、ルカ・ケルバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのヨシプ・スタニシッチ（DF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに32分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から選手交代。ルカ・ケルバー（MF）からアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）に交代した。

49分、ハイデンハイムが選手交代を行う。マティアス・ホンザク（FW）からシュテファン・シマー（FW）に交代した。

63分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。レナート・カール（MF）からセルジュ・ニャブリ（FW）に交代した。

67分、ハイデンハイムは同時に3人を交代。マービン・ピエリンガー（FW）、ヤン・シェップナー（MF）、マーノン・ブッシュ（DF）に代わりサーロンド・コンテ（FW）、ミッケル・カウフマン（FW）、ジュリアン・ニーユス（MF）がピッチに入る。

72分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。伊藤 洋輝（DF）、ラファエル・ゲレイロ（DF）に代わりアルフォンソ・デービス（MF）、ダビド・サントス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

90+1分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ダヨ・ウパメカノ（DF）、ミカエル・オリズ（FW）に代わりカシアノ・キアラ（DF）、カシアノ・キアラ（DF）がピッチに入る。

その直後の90+2分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが0-4で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し72分までプレーした。

