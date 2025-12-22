セリエA 25/26の第16節 フィオレンティナとウディネーゼの試合が、12月22日02:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ニコロ・ベルトラ（DF）らが先発に名を連ねた。

7分にウディネーゼのマドゥカ・オコエ（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

11分、ウディネーゼが選手交代を行う。クリスティアン・カバセレ（DF）からラズバン・サバ（GK）に交代した。

21分に試合が動く。フィオレンティナのニコロ・ファジョーリ（MF）のアシストからローランド・マンドラゴラ（MF）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

さらに42分フィオレンティナが追加点。ファビアーノ・パリージ（DF）のアシストからアルバート・グドムンドソン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+5分フィオレンティナが追加点。ニコロ・ファジョーリ（MF）のアシストからシェール・ヌドゥール（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウディネーゼは後半の頭から2人が交代。ニコロ・ザニオーロ（MF）、アレッサンドロ・ザノーリ（DF）に代わりサンディ・ロフリッチ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）がピッチに入る。

53分、フィオレンティナが選手交代を行う。ローランド・マンドラゴラ（MF）からニコロ・フォルティーニ（DF）に交代した。

56分フィオレンティナが追加点。モイーズ・キーン（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

65分、ウディネーゼは同時に2人を交代。キーナン・デイビス（FW）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に代わりアダム・ブクサ（FW）、イドリサ・ゲイ（FW）がピッチに入る。

その直後の66分、ウディネーゼのヤクブ・ピオトロフスキ（MF）のアシストからウマル・ソレ（DF）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

しかし、68分フィオレンティナが追加点。ドド（DF）のアシストからモイーズ・キーン（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

その後もフィオレンティナの選手交代が行われたがそのまま試合終了。フィオレンティナが5-1で勝利した。

なお、フィオレンティナは40分にファビアーノ・パリージ（DF）、65分にルカ・ラニエリ（DF）、85分にニコルッシ・カビーリャ（FW）に、またウディネーゼは39分にアレッサンドロ・ザノーリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 04:10:34 更新