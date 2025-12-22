ラ・リーガ 25/26の第17節 エルチェとラヨ・バリェカノの試合が、12月22日02:30にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、ラファ・ミル（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、セルヒオ・カメージョ（FW）、イシ・パラソン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。エルチェのアルバロ・ロドリゲス（FW）のアシストからエクトル・フォルト（DF）がゴールを決めてエルチェが先制。

12分、エルチェが選手交代を行う。エクトル・フォルト（DF）に代わりマルティン・ネト（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

33分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。イバン・バジウ（DF）からフラン・ペレス（MF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。オスカル・バレンティン（MF）からペドロ・ディアス（MF）に交代した。

67分エルチェが追加点。ペドロ・ビガス（DF）のアシストからアルバロ・ロドリゲス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに70分エルチェが追加点。アルバロ・ロドリゲス（FW）のアシストからヘルマン・バレラ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

75分、ラヨ・バリェカノは同時に3人を交代。ノーベル・メンディ（DF）、ウナイ・ロペス（MF）、アルフォンソ・エスピーノ（DF）に代わりルイス・フェリペ（DF）、ジェラール・グンバウ（MF）、ヨジュア・ベルトラウフ（DF）がピッチに入る。

80分、エルチェは同時に3人を交代。アルバロ・ロドリゲス（FW）、マルク・アグアド（MF）、ペドロ・ビガス（DF）に代わりヤーゴ・アロンソ（MF）、ホサン（FW）、レオ・ペトロ（DF）がピッチに入る。

89分、エルチェが選手交代を行う。ラファ・ミル（FW）からアダム・ボアヤル ベナイサ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分エルチェが追加点。ホサン（FW）のアシストからマルティン・ネト（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、エルチェが4-0で勝利した。

なお、エルチェは79分にアレックス・フェバス（MF）、84分にホサン（FW）に、またラヨ・バリェカノは22分にノーベル・メンディ（DF）、57分にウナイ・ロペス（MF）、81分にフロリアン・ルジューヌ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 04:40:19 更新