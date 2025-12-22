プロ・リーグ 25/26の第19節 ルーベンとセルクル・ブリュージュの試合が、12月22日03:15にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンはソリー・カバ（FW）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ヘノク・テクラボ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ピーター・ゲルケンス（MF）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の7分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのピーター・ゲルケンス（MF）がゴールを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

さらに19分セルクル・ブリュージュが追加点。スティーブ・ヌゴウラ（FW）のアシストからピーター・ゲルケンス（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。0-2とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、セルクル・ブリュージュが0-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2025-12-22 05:31:15 更新