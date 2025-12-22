日本の小学生は世界的にも算数の成績が高い。にもかかわらず、多くの子どもが算数を「楽しい」「得意」と思っていない。子どもに算数を好きになってもらうには、どうしたらいいのか？算数オリンピック金メダリストを9年連続で輩出した「りんご塾」代表が語る、算数でつまずく最大の原因とは？※本稿は、りんご塾代表の田邉 亨『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

国際的に見ると日本の

算数レベルはむしろ高い

日本の小学生の、算数の学力はどのくらいのレベルなのか。また、子どもたちは算数の勉強をどう思っているのか。それを知るのにうってつけの資料がある。

IEA国際数学・理科教育動向調査（Trends in International Mathematics and Science Study：TIMSS ティムズ）という調査だ。その概略は下にまとめておいた。

これは算数・数学と理科を対象に、4年ごとに実施される国際的な学力調査だ。2023年には日本から小学4年生3875人が参加した。算数の成績を比較すると、各国の順位は次のようになった［以下、TIMSSに関する記述は文部科学省・国立教育政策研究所「TIMSS2023の結果（概要）」より］。

第1位 シンガポール

第2位 台湾

第3位 韓国

第4位 香港

第5位 日本

第3〜5位は「日本の平均得点と有意差がない国・地域」だそうだから、4年ごとの開催にちなんでオリンピックにたとえると、日本は銅メダルくらいの実力だと考えても差し支えなさそうだ。

さらに総合順位をさかのぼって見てみると、下の表のようになった。2023年の結果がたまたま良かったわけではないことがわかる。

