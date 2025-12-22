セリエA 25/26の第16節 ジェノアとアタランタの試合が、12月22日04:45にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

3分にジェノアのニコラ・レアリ（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

5分、ジェノアが選手交代を行う。アーロン・マルティン（DF）からダニエレ・ソマリバ（GK）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、アタランタが選手交代を行う。ダニエル・マルディーニ（FW）からラザール・サマルジッチ（MF）に交代した。

67分、ジェノアは同時に2人を交代。カレブ・エクバン（FW）、ルスラン・マリノフスキー（MF）に代わりロレンツォ・コロンボ（FW）、モーテン・トルスビー（MF）がピッチに入る。

69分、アタランタは同時に2人を交代。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）に代わりニコラ・ザレフスキ（MF）、カマルディーン・スレマナ（FW）がピッチに入る。

82分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、エデルソン（MF）に代わりニコラ・クリストビッチ（FW）、マルコ・ブレシャニーニ（MF）がピッチに入る。

83分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からパトリツィオ・マシニ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分、ついに均衡が崩れる。アタランタのニコラ・ザレフスキ（MF）のアシストからイサク・ヒエン（DF）がヘディングシュートが生まれアタランタが先制する。

以降は試合は動かず、アタランタが0-1で勝利した。

なお、ジェノアは85分にモーテン・トルスビー（MF）に、またアタランタは60分にラザール・サマルジッチ（MF）、79分にニコラ・ザレフスキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 06:50:41 更新