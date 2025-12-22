ドラマ『終幕のロンド』がついに最終回！主演の草磲剛、中村ゆりが笑顔でクランクアップ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務める月10ドラマ『終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－』が、12月22日22時からの放送で最終回を迎える。本作の主人公・樹を演じた草なぎ剛とヒロイン・真琴を演じた中村ゆりのクランクアップコメントが到着した。

■第10話はXで日本トレンド3位に！

『終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－』は、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社の仲間たちと共に、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かすヒューマンドラマ。また、せつない大人の恋や大企業を舞台に繰り広げられる不穏なサスペンス要素も描かれるオリジナルストーリー。

第10話では、冷徹と思われた利人（要潤）の家族を思う本音や、静音（国仲涼子）が10年間胸に秘めてきた想い、彩芽（月城かなと）の真琴（中村ゆり）への恋心など、登場人物たちの胸の内が次々に明らかに。一方で、彩芽の秘書が身分を偽って集団訴訟の原告団に近づいたり、樹と真琴の関係がスキャンダルとして報じられるなど、残り1話とは思えない急展開が巻き起こり、「あの秘書は何者？何が目的？」「敵味方がもはやわからなくなってきた!! 最終回どうなっちゃうんだろ…」「第10話、衝撃のラスト…。結末が気になって仕方ない」と、SNSには驚きつつも次回へ期待を膨らませる声が相次いだ。一方で、樹が利人に怒りを露わにする予告動画への反響も大きく、「いつも穏やかだった鳥飼さんがめちゃくちゃ怒ってるの迫力あるなあ」「もう終わっちゃう…来週は草なぎ剛の怒りの演技が炸裂しそう！」という声が多数寄せられ、Xでは日本トレンド3位になっている。

■草なぎ剛&中村ゆりクランクアップコメント

■『終幕のロンド』最終話あらすじ

彩芽（月城かなと）のリークによって関係が表沙汰になってしまった樹（草なぎ剛）と真琴（中村ゆり）。しかも、それぞれが集団訴訟の原告側と被告側の人間とあって、マスコミは二人の関係を禁断の愛だと騒ぎ立てる。騒動のせいで陸（永瀬矢紘）は学校へ行けなくなり、『Heaven’s messenger』にも次々とキャンセルの電話が。対応に追われる仲間の姿を目の当たりにした樹は、申し訳なさでいっぱいになる。さらに悪い知らせは続き、波多野（古川雄大）の話では、裁判で『御厨ホームズ』の実態を証言するはずだった壮太（矢野聖人）が、やはり証言はできないと考えを翻してしまったという。樹が真意を聞きに行くと、壮太は彩芽に呼び出されたことを明かし、情報が御厨側に漏れている可能性を示唆する。

一方、真琴も騒動の影響で進めていた新作絵本が頓挫してしまい、ほとぼりが冷めるまで、かつて両親が暮らした下田の家に避難することに。樹も、陸を連れて一緒に行かないかと誘われるが…。

シングルファーザーとして生きる一方で、遺品整理人としてさまざまな事情を抱える家族に寄り添ってきた樹。真琴と出会い、ささやかな幸せを感じるようになった矢先に、長年にわたって死者の尊厳を踏みにじってきた巨大企業と対峙（たいじ）することに。周囲を巻き込む大騒動の結末。また、切なくも温かな大人の恋”の行方は――。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』最終話

12/22（月）22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

制作著作：カンテレ

■関連リンク

ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』番組サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/

■【画像】『終幕のロンド』最終話場面カット