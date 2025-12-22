King & Prince、アルバム『STARRING』リード曲「Theater」MVフルバージョン公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月24日に発売となるKing & Prince7枚目のアルバム『STARRING』のリード曲「Theater」MVフルバージョンがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■メンバー二人が「King & Prince史上最高傑作」と自負する「Theater」MV！

「Theater」は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞、作曲を担当。また、今作は振り付けまで手掛けた楽曲で、FUNKをベースにしたトラックと現代的なメロディーラインが融合されたダンスナンバー。今回のアルバムの幕開けにふさわしい、華やかでわくわくする楽曲に仕上がっている。

MVは、過去最多のシチュエーション数、最多の撮影日数をかけ、メンバーの二人も「King & Prince史上最高傑作」と自負するほど、細部までこだわりの詰まった作品となっている。また「Theater」は12月22日0時よりデジタルシングルとして先行リリースされている。

そしてアルバム『STARRING』は、収録曲の内11曲を架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作したことが大きな話題になっており、その発売を記念したイベント『STARRING』プレミアナイトが12月20日に東京・109シネマズプレミアム新宿にて開催。当日はマスコミを交え歌舞伎町のど真ん中に敷かれたレッドカーペットイベント、特報11本とメイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会、更にはメンバー2人が発案した全スクリーンでの上映会へのサプライズ登壇まで実施した超貴重なイベントとなった。

参加したファンを中心に「レッドカーペットすごすぎてアルバムのプロモーションの規模超えてる」「雨の歌舞伎町でも存在感凄すぎる」「楽しすぎて、かっこよすぎて夢見てるみたい」「本当にプレミアムな時間をありがとう」「二人の想いたっぷり込められたアルバム、手元に届くの楽しみにしている」「参加できなかったけど、STARRING早く全曲聞きたいです」などなど、SNSでは期待と感動に溢れたコメントで盛り上がりを見せている。

『STARRING』は「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got ～奇跡はきみと～」「I Know」の12曲が収録。「希望の丘」は、「ロンドンハーツSP～50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼～」で大きな話題となった50TAが手掛け、「4月1日」は、いきものがかり水野良樹氏が担当。また、「I Know」「SPOTLIGHT」など近年数々のKing & Princeの楽曲を手がけたBBY NABE、Matt Cab、MATZによる「MEET CUTE」も収録される。

また、「Sunset」「this time」（高橋海人（高は正式にははしごだか））は、高橋海人が作詞・作曲を担当。そして「Darling」（永瀬廉）は、話題のシンガーソングライターeill氏が手掛けており、「だんだん」はKing & Princeとしては二度目の楽曲提供となるTempalay小原綾斗が担当し、アルバムへの期待をさらに高める内容となっている。

STARRING盤の特典映像には特報全てが収録され、初回限定盤Aには今作のテーマ曲である「Theater」のMusic VideoやBTSなどが収録され、初回限定盤Bにはバラエティ映像が収録される。

また、アルバムを引っ提げた、4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』も開催決定。さらに自身二度目となる『King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING』も2026年1月より全国5都市にて開催される。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

7th ALBUM『STARRING』

