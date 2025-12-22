軽くて、足下が安定する。毎日にフィットするマルチモデル。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
運動も通勤も、これ一足で解決。ニューバランスの万能シューズ。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで幅広く対応するマルチモデル「New Balance M413」を、v3にアップデートしたアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
通気性と耐久性に優れたメッシュアッパーが、長時間の使用でも靴内の快適さをキープ。サドル部には3Dプリントを施し、中足部のサポートと保形性を確保している。
薄底ミッドソールがクッション性と軽量性を両立し、足裏のワイド設計が左右の動きにも安定感をもたらす。
健康維持のための運動はもちろん、通勤・通学など日常のあらゆるシーンで快適な足元を支える一足。
