2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝。3年ぶりの総合優勝へ、駒澤大学の桑田駿介選手(2年)は、流した涙を力に2度目の箱根路に臨みます。

「自信は失ったらだめ」涙の桑田に指揮官がかけた言葉

10月に行われた出雲駅伝。1区、2区と上位でつなぎ、トップと5秒差の2位でタスキを受けた3区の桑田選手ですが、5人に抜かれ7位に後退。区間9位とレース後にがっくりと肩を落とし、「練習しかできない自分が本当にふがいない」と悔し涙を流します。

落ち込む桑田選手に藤田敦史監督は厳しい言葉。「田澤廉(現トヨタ自動車)、鈴木芽吹(現トヨタ自動車)、篠原倖太朗(現富士通)とか強い先輩たちとやれるんだから、自信は失ったらだめ。これから強い気持ちをもってやらないとだめ」と話し、涙を拭いながら桑田選手は「はい」とうなずきました。

出雲駅伝から約1か月後。箱根駅伝メンバー入りへのアピールとなる、上尾シティハーフマラソンに桑田選手の姿がありました。

桑田選手は11月の全日本大学駅伝を走らず、この大会に出場。レースを引っ張り、1時間0分48秒の好タイムで2位。自己ベストを21秒更新する走りを見せ、レース後には笑みがこぼれます。

チームメートからは「よかったな」「いいじゃん」と声を掛けられ、「最後悔しいですけど、やっと自分でいいレースができたなと」と充実した表情をみせました。

出雲駅伝では厳しい言葉もかけた藤田監督も、桑田選手の走りを評価。「今回の上尾は桑田が復活するかどうかの一点だったと思うので、そういう意味ではやってきたことが出せたのはよかったかなと思います。箱根に向けて、非常に見通しが明るくなったと思います」と語りました。

2度目の箱根路へ「区間賞をとってリベンジしたい」

12月、第102回箱根駅伝に向けて、オンライン取材を行った駒澤大学。

今大会は駅伝主将の山川拓馬選手(4年)をはじめ、前回の箱根駅伝7区区間新記録の佐藤圭汰選手(4年)や全日本大学駅伝5区区間新記録の伊藤蒼唯選手(4年)、出雲や全日本でいずれも快走をみせた帰山侑大選手(4年)ら主力の4年生たちを中心に3年ぶりの総合優勝を狙います。

取材の中で、箱根駅伝後のチームについて言及した藤田監督。

「箱根が終わったら4年生の4本の柱が抜けるので、今度は下級生が『自分たちが柱になるんだ』という気概を持ってやっていかないと、あっという間にチームは弱くなってしまうかなと思います。次のエースは誰が担うんだというところを私もよく見ていきたいので、そういう意味での1番手は桑田に期待をかけています」

次代を担う選手として、大きな期待を寄せられている桑田選手。希望区間を問われた際には前回大会と同じ4区を挙げ、こう意気込みました。

「昨年も4区を走らせていただいて、区間4位と中途半端な結果になってしまったので、区間賞をとってリベンジしたいです」

これまで流した涙を胸に、2度目の箱根路に臨みます。