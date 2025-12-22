織田裕二主演『北方謙三 水滸伝』主題歌はMISIA 主題歌入り本予告＆ポスター解禁
北方謙三の小説『水滸伝』を映像化した、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、来年（2026年）2月15日よりWOWOWや動画配信サービス「Lemino」にて放送・配信される。このたび、本作の主題歌が、MISIAが歌う新曲「夜を渡る鳥」に決定。主題歌入りの本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『北方謙三 水滸伝』主題歌入り本予告映像
シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方版『水滸伝』は、これまで映像化が困難とされてきた大作。腐敗した権力に抗う“叛逆者”たちの生き様を描く群像劇を、日本ドラマ史上でも異例のスケールで映像化する。
主人公・宋江役を織田裕二が務めるほか、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、松雪泰子、佐藤浩市、玉山鉄二らが集結。理不尽な権力への怒りや仲間との絆といったテーマを、現代にも通じる視点で描き出す。
主題歌を担当するMISIAは、1998年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力で支持を集める日本を代表するアーティスト。代表曲の一つ、「Everything」は、2000年に放送され社会現象となった月9ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌として大ヒットしたが、その『やまとなでしこ』で演出を手がけていたのが、本作の若松節朗監督。今回の主題歌起用は、若松監督自らの強い希望によって実現した。若松監督は「理不尽な時代に抗い、叛逆の闘いに身を投じていく男たちの物語だからこそ、彼らを大きな愛で包み込む楽曲が必要だと思った」と語っている。
MISIAもオファーを快諾。「最初はこの世界観を歌いこなす難しさを感じましたが、作品と向き合う中で『信じること』『抗うこと』『生き抜くこと』を見つめ直す時間になりました」とコメント。こうして、『やまとなでしこ』以来、約26年ぶりとなる若松節朗監督とMISIAの再タッグが実現した。
完成した主題歌のタイトルは「夜を渡る鳥」。作曲は今年でデビュー60周年を迎えたシンガー・ソングライター、加藤登紀子。MISIAへの楽曲提供は初となる。作詞は『残酷な天使のテーゼ』の及川眠子、編曲は『シン・ゴジラ』の鷺巣詩郎が担当。ドラマのシナリオと映像を踏まえて書き下ろされた。
壮大なストリングスと力強い歌詞が印象的な一曲について、MISIAは「時代や立場は違っても、人が人として抱える想いや葛藤、そして仲間を想う気持ちは、今を生きる私たちの心にも確かにつながっていると感じています。この歌が物語の世界とともに皆さんの胸にそっと寄り添い、登場人物たちの生き様や想いを、より深く感じていただくきっかけになれば嬉しいです」と語っている。
完成した楽曲を聞いた若松監督は、「この作品に生きる者たちを、あたたかく、そして優しく包み込みながら、確かな“応援歌”として寄り添ってくれていると感じました。その感動は、かつてドラマ『やまとなでしこ』で主題歌『Everything』を初めて聴いたときの気持ちが蘇るほどでした」と大満足。「ドラマの最後のピースが、すべて揃った」と手応えを口にしている。
あわせて主題歌入り本予告映像「革命編」が公開。腐敗がはびこる世にも正義を信じる主人公・宋江（演：織田裕二）と、彼が記した“世直し”の書『替天行道』に導かれ集った、叛逆の英雄で“動”の頭領・晁蓋（演：反町隆史）、“武”の化身・林冲（演：亀梨和也）、建国の英雄の末裔で正義の武人・楊志（演：満島真之介）、そしてその伴侶の済仁美（演：波瑠）。さ
らに、武を極めし孤高の師・王進（演：佐藤浩市）、乱世に翻ろうされるスパイ・馬桂（演：松雪泰子）ら、現実に絶望しながらも未来への希望を眼差しに宿す梁山泊の面々が登場する。一方、動乱の世にあって苦しむ民のために立ち上がろうとする彼らの前に、今ある国家を守るため、その志を潰そうと目論む李富（演：玉山鉄二）ら強大な敵が立ちはだかる。
宋江の「叛乱だ」というせりふに続き、「替天行道」の旗が映し出される。宋江とその旗のもとに集結した者たちが、巨大な国家に対してついに叛乱の狼煙をあげたタイミングで、MISIAが歌う主題歌「夜を渡る鳥」が挿入される。理不尽な時代を変えようと仲間とともに戦う彼らの怒りと希望に、力強く、そして伸びやかなMISIAの歌声が寄り添い、戦いの日々が幕を開ける。日本全国17都府県・50ヶ所以上のロケ地を巡り、総移動距離約2万5000km（なんと地球半周分以上！）。約8ヶ月間をかけて撮影された映像の壮大さも相まって、予告編だけでも魂が揺さぶられること必至だ。
あわせて解禁された本ポスタービジュアルでは、宋江（織田）、晁蓋（反町）、林冲（亀梨）、楊志（満島）、済仁美（波瑠）、王進（佐藤）、馬桂（松雪）、そして李富（玉山鉄二）ら超豪華キャストが一堂に競演。天上からそれぞれが信じる正義を訴え、「あなたはどうするのか」と問いかけてくるかのような、圧倒的な迫力を放っている。作品の世界観が凝縮された、熱量あふれる場面写真セットも一斉解禁となった。
さらに、作品世界を解説する全3話の入門コンテンツが、2026年2月よりWOWOW/Leminoで順次スタート予定。「『北方謙三 水滸伝』徹底解剖！」をはじめ、織田や反町、亀梨ら出演者によるスペシャルインタビュー、さらに制作の舞台裏に迫るメイキング映像など、多角的に作品の魅力を伝えていく。
また、WOWOWでは独占特番『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』の放送・配信が決定。原作者の北方へのロングインタビューや、織田とのスペシャル対談、約8ヶ月に及んだ撮影の舞台裏などが紹介される。
■特別コンテンツ（1）：北方謙三 水滸伝 底解剖
壮大なスケールで描かれる「北方謙三 水滸伝」を楽しむための入門コンテンツ全3話。各4分半で本作の魅力と核心に迫る。【入門の章】では、「水滸伝とは何か？」をテーマに、作品の魅力や、物語の背景や原典との関係性、時代設定を解説。【キャラクターの章】では、豪華俳優陣が演じる多彩なキャラクターたちに焦点を当て、彼らが辿る運命と人間ドラマを紹介する。【ストーリーの章】では、物語のあらすじや世界観、強大な敵との対立構造に踏み込み、本編への期待を一気に高めていく。放送・配信前の予習にも、視聴後の振り返りにも最適な、「北方謙三 水滸伝」への入口となる必見の特別企画だ。
■特別コンテンツ（2）：キャストスペシャルインタビュー
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を彩る、超豪華キャスト陣によるスペシャルインタビューコンテンツが解禁。主演の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也ら、物語を彩る出演者たちが本作への想いや役への向き合い方、撮影現場でのエピソードを語り尽くす。それぞれの視点から語られる言葉は、壮大な群像劇の裏側を浮かび上がらせると同時に、「北方謙三 水滸伝」という作品が持つ熱量とスケールをより立体的に伝えていく。ここでしか見られない貴重な証言の数々が、本編への期待をさらに高める必見の特別コンテンツだ。
■特別コンテンツ（3）：『北方謙三 水滸伝』は、なぜ映像化できたのか？舞台裏に迫る！
未だかつてないスケールで映像化された連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」。その壮大な世界はいかにして作り上げられたのか――制作の舞台裏に迫るビハインド・ザ・シーン／メイキング映像をお届け。キャラクターデザインや美術・装飾、映像表現、アクションや馬を用いた撮影、ロケーション、キャスト、音楽にいたるまで、「水滸伝」製作を支えるクリエイターたちの仕事にフォーカス。全7本で、日本ドラマ史上屈指のスケールに挑んだ現場の熱量と創意工夫を映し出す。作品世界をより深く味わうための、ファン必見のメイキングコンテンツだ。
■WOWOW独占コンテンツ
WOWOW独占コンテンツとして特番『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』を制作。第1話放送日当日の2月15日午後9時放送＆配信スタートする。本番組では、原作者の北方が、『水滸伝』に込めた想いや、執筆当時の知られざるエピソード、さらにはドラマの魅力を語ったロングインタビューのほか、本作の主演を務める織田裕二とのスペシャル対談の模様を初公開。さらに8ヶ月にも及んだ壮絶な撮影の舞台裏に迫るメイキング映像や豪華キャスト陣のインタビューを通じて連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の魅力を余すところなく伝える。
【動画】『北方謙三 水滸伝』主題歌入り本予告映像
シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方版『水滸伝』は、これまで映像化が困難とされてきた大作。腐敗した権力に抗う“叛逆者”たちの生き様を描く群像劇を、日本ドラマ史上でも異例のスケールで映像化する。
主題歌を担当するMISIAは、1998年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力で支持を集める日本を代表するアーティスト。代表曲の一つ、「Everything」は、2000年に放送され社会現象となった月9ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌として大ヒットしたが、その『やまとなでしこ』で演出を手がけていたのが、本作の若松節朗監督。今回の主題歌起用は、若松監督自らの強い希望によって実現した。若松監督は「理不尽な時代に抗い、叛逆の闘いに身を投じていく男たちの物語だからこそ、彼らを大きな愛で包み込む楽曲が必要だと思った」と語っている。
MISIAもオファーを快諾。「最初はこの世界観を歌いこなす難しさを感じましたが、作品と向き合う中で『信じること』『抗うこと』『生き抜くこと』を見つめ直す時間になりました」とコメント。こうして、『やまとなでしこ』以来、約26年ぶりとなる若松節朗監督とMISIAの再タッグが実現した。
完成した主題歌のタイトルは「夜を渡る鳥」。作曲は今年でデビュー60周年を迎えたシンガー・ソングライター、加藤登紀子。MISIAへの楽曲提供は初となる。作詞は『残酷な天使のテーゼ』の及川眠子、編曲は『シン・ゴジラ』の鷺巣詩郎が担当。ドラマのシナリオと映像を踏まえて書き下ろされた。
壮大なストリングスと力強い歌詞が印象的な一曲について、MISIAは「時代や立場は違っても、人が人として抱える想いや葛藤、そして仲間を想う気持ちは、今を生きる私たちの心にも確かにつながっていると感じています。この歌が物語の世界とともに皆さんの胸にそっと寄り添い、登場人物たちの生き様や想いを、より深く感じていただくきっかけになれば嬉しいです」と語っている。
完成した楽曲を聞いた若松監督は、「この作品に生きる者たちを、あたたかく、そして優しく包み込みながら、確かな“応援歌”として寄り添ってくれていると感じました。その感動は、かつてドラマ『やまとなでしこ』で主題歌『Everything』を初めて聴いたときの気持ちが蘇るほどでした」と大満足。「ドラマの最後のピースが、すべて揃った」と手応えを口にしている。
あわせて主題歌入り本予告映像「革命編」が公開。腐敗がはびこる世にも正義を信じる主人公・宋江（演：織田裕二）と、彼が記した“世直し”の書『替天行道』に導かれ集った、叛逆の英雄で“動”の頭領・晁蓋（演：反町隆史）、“武”の化身・林冲（演：亀梨和也）、建国の英雄の末裔で正義の武人・楊志（演：満島真之介）、そしてその伴侶の済仁美（演：波瑠）。さ
らに、武を極めし孤高の師・王進（演：佐藤浩市）、乱世に翻ろうされるスパイ・馬桂（演：松雪泰子）ら、現実に絶望しながらも未来への希望を眼差しに宿す梁山泊の面々が登場する。一方、動乱の世にあって苦しむ民のために立ち上がろうとする彼らの前に、今ある国家を守るため、その志を潰そうと目論む李富（演：玉山鉄二）ら強大な敵が立ちはだかる。
宋江の「叛乱だ」というせりふに続き、「替天行道」の旗が映し出される。宋江とその旗のもとに集結した者たちが、巨大な国家に対してついに叛乱の狼煙をあげたタイミングで、MISIAが歌う主題歌「夜を渡る鳥」が挿入される。理不尽な時代を変えようと仲間とともに戦う彼らの怒りと希望に、力強く、そして伸びやかなMISIAの歌声が寄り添い、戦いの日々が幕を開ける。日本全国17都府県・50ヶ所以上のロケ地を巡り、総移動距離約2万5000km（なんと地球半周分以上！）。約8ヶ月間をかけて撮影された映像の壮大さも相まって、予告編だけでも魂が揺さぶられること必至だ。
あわせて解禁された本ポスタービジュアルでは、宋江（織田）、晁蓋（反町）、林冲（亀梨）、楊志（満島）、済仁美（波瑠）、王進（佐藤）、馬桂（松雪）、そして李富（玉山鉄二）ら超豪華キャストが一堂に競演。天上からそれぞれが信じる正義を訴え、「あなたはどうするのか」と問いかけてくるかのような、圧倒的な迫力を放っている。作品の世界観が凝縮された、熱量あふれる場面写真セットも一斉解禁となった。
さらに、作品世界を解説する全3話の入門コンテンツが、2026年2月よりWOWOW/Leminoで順次スタート予定。「『北方謙三 水滸伝』徹底解剖！」をはじめ、織田や反町、亀梨ら出演者によるスペシャルインタビュー、さらに制作の舞台裏に迫るメイキング映像など、多角的に作品の魅力を伝えていく。
また、WOWOWでは独占特番『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』の放送・配信が決定。原作者の北方へのロングインタビューや、織田とのスペシャル対談、約8ヶ月に及んだ撮影の舞台裏などが紹介される。
■特別コンテンツ（1）：北方謙三 水滸伝 底解剖
壮大なスケールで描かれる「北方謙三 水滸伝」を楽しむための入門コンテンツ全3話。各4分半で本作の魅力と核心に迫る。【入門の章】では、「水滸伝とは何か？」をテーマに、作品の魅力や、物語の背景や原典との関係性、時代設定を解説。【キャラクターの章】では、豪華俳優陣が演じる多彩なキャラクターたちに焦点を当て、彼らが辿る運命と人間ドラマを紹介する。【ストーリーの章】では、物語のあらすじや世界観、強大な敵との対立構造に踏み込み、本編への期待を一気に高めていく。放送・配信前の予習にも、視聴後の振り返りにも最適な、「北方謙三 水滸伝」への入口となる必見の特別企画だ。
■特別コンテンツ（2）：キャストスペシャルインタビュー
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を彩る、超豪華キャスト陣によるスペシャルインタビューコンテンツが解禁。主演の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也ら、物語を彩る出演者たちが本作への想いや役への向き合い方、撮影現場でのエピソードを語り尽くす。それぞれの視点から語られる言葉は、壮大な群像劇の裏側を浮かび上がらせると同時に、「北方謙三 水滸伝」という作品が持つ熱量とスケールをより立体的に伝えていく。ここでしか見られない貴重な証言の数々が、本編への期待をさらに高める必見の特別コンテンツだ。
■特別コンテンツ（3）：『北方謙三 水滸伝』は、なぜ映像化できたのか？舞台裏に迫る！
未だかつてないスケールで映像化された連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」。その壮大な世界はいかにして作り上げられたのか――制作の舞台裏に迫るビハインド・ザ・シーン／メイキング映像をお届け。キャラクターデザインや美術・装飾、映像表現、アクションや馬を用いた撮影、ロケーション、キャスト、音楽にいたるまで、「水滸伝」製作を支えるクリエイターたちの仕事にフォーカス。全7本で、日本ドラマ史上屈指のスケールに挑んだ現場の熱量と創意工夫を映し出す。作品世界をより深く味わうための、ファン必見のメイキングコンテンツだ。
■WOWOW独占コンテンツ
WOWOW独占コンテンツとして特番『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』を制作。第1話放送日当日の2月15日午後9時放送＆配信スタートする。本番組では、原作者の北方が、『水滸伝』に込めた想いや、執筆当時の知られざるエピソード、さらにはドラマの魅力を語ったロングインタビューのほか、本作の主演を務める織田裕二とのスペシャル対談の模様を初公開。さらに8ヶ月にも及んだ壮絶な撮影の舞台裏に迫るメイキング映像や豪華キャスト陣のインタビューを通じて連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の魅力を余すところなく伝える。