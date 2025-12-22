アルミトップに繊細な彫金加工を施し、アートピースのような美しさで知られるZEMAITIS（ゼマイティス）のギター。ローリング・ストーンズのロン・ウッドのほか、日本でも布袋寅泰、HISASHI（GRAY）などの著名ギタリストが愛用していることで知られています。

ロックテイストの精悍なクロノグラフ

ZWCHRONO25AE

Image: 神田商会

ZWCHRONO25DH

Image: 神田商会

そのゼマイティスでは、ギターのデザインイメージを再現した時計のシリーズをリリースしています。

2021年からスタートしており、今まで3種類のラインナップをリリース。このたび第4弾となるモデルがリリースされます。しかも今回はクロノグラフです。

Image: 神田商会

デザインは2種類で、ZWCHRONO25AEはエース＆エイト（ポーカーの手札）、ZWCHRONO25DHはドラゴン＆ハートのピックガード彫金デザインを採用しています。ゼマイティスの世界観を表現しており、ワイルドな空気がビンビン伝わってきますね。

時計自体はタキメーター付きの伝統的なクロノグラフで渋い雰囲気。プッシャーボタンも大きく操作性は良さそうです。ムーヴメントはセイコーインスツル製のクォーツなので信頼性もバッチリ。

Image: 神田商会

製造本数は各100本とかなり少なく、価格は各5万9400円。ゼマイティスギターのロックな世界観を象徴するアクセサリーとしてかなり魅力的です。

Source: 神田商会