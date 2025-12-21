Photo:rafastockbr / Shutterstock.com

買いたい時が買い時です。

PC、スマホ、スマートウォッチ...あらゆるデバイスに欠かせない存在のメモリ（RAM）ですが、急激に値上げの足音が近づいてきています。メモリ製品の製造を行なうKingston（キングストン）のキャメロン・クランドール（Cameron Crandall）氏は出演したポッドキャストのインタビューで以下のようにコメントしました。

RAMおよびSSD向けのNAND（筆者注記：一般に使われるフラッシュメモリ）価格は2026年を通して上昇が続く見込みで、NAND価格は2025年第1四半期から246％も上昇している。

と述べています。

この状況に対してキャメロン氏は消費者に対して踏み込んだアドバイスもしてくれていて…

システムのアップグレードを考えているのであれば、今すぐ実行して、待たないことが最善だと思います。なぜなら価格は今後も上がり続けるからです。私のアドバイスは、その購入を先延ばしにしないことです。30日後にはもっと高くなっているでしょうし、その30日後にはさらに高くなっている可能性が高いからです。

とも語っています。

さらにここまでの価格上昇は、キャメロン氏がKingstonで29年間働いてきた中でこれまでに見たことがないレベルとも語っており、この価格上昇の加熱具合が伺えます。

メモリメーカー各社は、AIバブルが崩壊した場合に備えて、高価なNAND在庫を大量に抱えたまま需要がゼロになるリスクを懸念してか、現在生産ラインの拡張や新しい半導体工場の建設を控える動きが見られるようです。それが値段の不安定さにつながっているという見方も。

先行きが見通せない状況ですが直近で値段が安くなる…なんてことはなさそうなのでメモリやSSDの買い替えを考えてるなら、さっさと買ったほうがよさそうです。PCもスマホもさっさと買っといたほういい説あるな…。

