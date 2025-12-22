次期「iPad mini」に最先端のチップが搭載される可能性があると海外で報じられています。

↑ヒットの予感大。

MacRumorsがアップルから流出したソフトウェアを解析したところ、次期iPad miniには「A20 Pro」が搭載されるとのこと。A20 Proは未発表のチップで、来年の「iPhone 18 Pro／Pro Max」への搭載が期待されています。

これまで、次期iPad miniには「iPhone 17 Pro／Pro Max」にも搭載されている「A19 Pro」が採用されると噂されていました。現時点ではA20 ProとA19 Proのどちらが搭載されるのかはわからず、アップルが計画を変更した可能性もあります。

その他に、次期iPad miniは有機ELディスプレイや振動式スピーカーシステム、防水設計を採用すると噂されています。

最新iPhoneと同じチップを搭載する可能性が浮上した次期iPad mini。ヒット商品になる予感が強くなっています。

Source: MacRumors

