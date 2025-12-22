メッツ・千賀滉大が語る 圧倒的な危機感「家に帰ってもパソコンで分析の日々です」

渡米3年目、「お化けフォーク」でメジャー席巻！

「シーズンオフも僕に休みは必要ありません。１年間フルで働いてないんだから」

ニューヨーク・メッツでの３年目を戦い終えた千賀滉大(せんがこうだい)（32）は、早くも来季に向けて動き出している。12月も午前中から日暮れまで、フィジカルトレーニングに努める日々だという。

「今年の前半戦、見た目の成績は良かった。だけど自分の中ではしっくりこなくて不思議だなと投げていたら、後半戦はやっぱりダメ。メジャーは甘くない。あらためてそれを感じた１年でした」

順調に勝ち星を伸ばした今季序盤。6月12日のナショナルズ戦も６回途中１安打無失点と快投して７勝目を挙げ、その時点で防御率１.４７はナ・リーグの堂々ランキング１位に立っていた。しかし、その試合で一塁ベースカバーに入った際に右太もも裏を負傷。約１ヵ月の離脱を経てローテ復帰したものの以降は一つも勝てず、７勝６敗、防御率３.０２。最後は自らマイナー行きを申し出て、そのままシーズンを終えたのだった。

「復帰後は身体のバランスが合わず、バッターではなく自分との闘いになってしまった。メジャーで選手が自らマイナー行きを希望するのは異例中の異例ですが、中途半端なパフォーマンスしか出せない自分がいるのは、チームにとって迷惑でしかない。無理して、さらに大きな怪我(けが)に繋(つな)がるのも良くないと思ったから」

「息を抜く必要あります？」

好調の裏側にあった、そんな異変に気づいた者がどれだけいただろうか。千賀はそもそも感情を悟らせない投手だ。いつも淡々と投げ、結果に一喜一憂しない。加えてメジャーに行ってからはマウンドで緊張しなくなったと明かす。

「マウンドに上がったら、準備したデータに基(もと)づいて『これ』というボールを決めている。１番バッターから最後までずっと。だから、それ以外の雑念はまったくないというか、忙しすぎて緊張している暇(ひま)がないのかもしれません」

メジャーは捕手主導で配球を組み立てるのではなく、投手が主導権を握るのが主流だ。日本は逆。千賀自身はソフトバンク時代、女房役だった甲斐拓也（現・巨人）のリードに従うだけだった。

「日本だと、先発投手は完全に休める日が設定されます。しかし、メジャーの場合はすぐ次の登板へ向けて準備。家に帰ってもパソコンで分析の日々です」

試合数も多く長距離移動もハードだ。ストレスが溜(た)まり、息抜きをしたくなりそうなものだが……。

「いや、シーズン中に息を抜く必要あります？ 自分が望んでメジャーに来たんだから不満なんて言っていたらさすがにワガママすぎるでしょ（笑）」

4年目に向けて

徹底して自分自身と向き合うなかで、千賀の伝家の宝刀ともいえる″お化けフォーク″には改良が加わったという。

「フォークはメジャーに来て、コントロールが段違いに良くなったと思います。こっちは１番から９番までパワーのある打者ばかり。投げミスが許されない。ホークスの頃は直球と同じように腕をとにかく振るだけだったけど、今はフォークをきちんと操作しながら投げています。それをやれるだけのデータと知識が、めちゃくちゃ増えたなと思います」

渡米１年目に12勝と202奪三振をマーク。２年目は右肩痛で１勝に終わるも、今季序盤は見事な復活劇を果たした。ポテンシャルの高さは間違いなく、日本人初のサイ・ヤング賞も夢ではない。

だが、プロは結果だ。とくにニューヨークはメディアの目が厳しい。

「今季も最後はダメで……。（記者から）『君は居場所がなくなるけどどう思う？』とか平気で質問されましたね」

今オフは、トレードされる可能性についても連日ニュースになっている。

「僕自身でコントロールできない部分。だから、正直気にしてないです。来年３月にはＷＢＣもあるけど、答えは同じ。自分がきちんと投げられなければ呼ばれることもないので。考えるのは自分のパフォーマンスを上げることだけです。向上心というより、圧倒的な危機感みたいなところ。使えるピッチャーと思われなきゃ、この世界で生き残れないから」

メジャーでの成功だけでなく、自身の成長も求めた３年間。経験を積んだ来季こそ、真価を発揮する時だ。

『FRIDAY』2025年12月19・26日合併号より

取材・文：田尻耕太郎