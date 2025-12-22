ママ友「今日は雨だね！ 車出してくれる？」毎朝、天気予報を見るのも苦痛に──やんわり断った結果

これは筆者自身の体験です。

ご近所のママ友と「ちょうどいい距離感」のお付き合いが始まりました。ところがある日を境に、私の中で“違和感”が芽生え始めて……。気まずくならずに線を引けた、そんな出来事です。

雨の日どうしてる？ ママ友の一言がきっかけで……

子どもが年中に進級した春、登園時間が重なるご近所のママ友・Aさんと仲良くなりました。



園まではお互い徒歩15分ほど。晴れた日は立ち話をしたり、一緒に歩いたりと、程よい距離感の関係でした。

ある週末の買い物帰り、Aさんに聞かれました。

「雨の日どうしてる？ うちはカッパ着せても途中でぐずっちゃって……」

「うちは車で行っちゃってるよ。下の子もいるからバタバタしちゃうしね」と答えると、

「あー、やっぱり！ 車あると助かるよね～。今度タイミング合えば乗せてくれると嬉しいな」

軽い調子のお願いに、その場では「そうだね～」と曖昧に返したものの。

“タイミング合えば”のはずが……毎回くるLINEにモヤモヤ

翌週、雨予報の朝7時半。AさんからLINEが届きました。

『今日雨みたいだね。乗せてもらえたりする？ もし空いてたらで大丈夫！』

タイミング合えばって言ってたよね？ と思いながらも、その日は余裕があったので「いいよ」と返信。車に乗せたAさんは「ありがとう～！」と笑顔でした。

でもそれが“毎回”になっていきます。

『急でごめんね。お願いできる？』『また甘えてもいいかな～？』

悪気はないのだろうけれど、下の子の体調や予定を見ながら動く身としては、毎度当日のお願いはプレッシャーに。

次第に「明日は雨かも……また来るかな」と、天気予報にすら気を取られるようになっていました。