このところ、JR南武線の評判がいまひとつらしい。

【画像】JR南武線“ナゾの途中駅”「稲田堤」にあるものを写真で一気に見る

今年3月にワンマン運転を開始してからというもの、乗降に時間がかかったりなんだりでラッシュ時の遅延が常態化。もともとやたらと混雑していることでも有名だったから、それに輪をかけて、といったところなのだろう。

川崎〜立川間を結ぶ南武線という鉄道路線、東京都心に直結しているわけではなく、ほぼ一貫して多摩川沿いを走っている。にもかかわらず混雑しているのは、途中に武蔵小杉・武蔵溝ノ口・登戸といった都心直結の私鉄路線と交差する駅が連続するからだ。

それに加えて、南武線単独の駅の周りもビッシリと住宅地が広がるベッドタウンだ。そこに暮らしている人が、私鉄との乗換駅まで乗ったり降りたり。それを首都圏の通勤電車にしては短い6両編成でこなしているのだから、むしろ頑張っていると褒めてやってもいいくらいだ。混雑や遅延に多少の文句をつけるのも、親しみの裏返しとでも言うべきか。

そんな愛すべき南武線。乗換駅のほとんどはせいぜい駅前のペデストリアンデッキを横切るぐらいで済むので、特に不便を感じることはない。ただひとつだけ、厄介な乗換駅がある。京王相模原線との乗換駅、稲田堤駅である。



JR南武線“ナゾの途中駅”「稲田堤」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾの駅「稲田堤」には何がある？

稲田堤駅があるのは南武線起点の川崎駅から20.8km地点、川崎市多摩区だ。東西に細長い川崎市の北西端、多摩川の河畔の駅である。

多摩区の中心にして南武線と小田急線が交差する登戸駅より2駅西へ。さらにひとつ進んだ矢野口駅はもう東京都稲城市だから、川崎市の端っこの駅、ということになる。

この稲田堤駅だけを取りあげれば、南武線の中では小駅の部類に属するといっていい。幅の狭いホームが2面向かい合い、その西の端っこに橋上駅舎に通じる階段を持つ。

駅舎は構えこそ立派でも、とくに商業施設が入っているわけでもないシンプルなものだ。

なぜか厄介な乗り換えルート

駅舎を出てすぐのところに踏切があって、踏切道がそのまま商店街になっている。

駅前ロータリーのようなものは見当たらず、あるのは松屋や富士そば、マクドナルドにドラッグストア。天下のJRの駅前というよりは、まるで私鉄沿線のような、郊外の駅前風景だ。

ただ違うのは、この駅が乗り換えの駅であるということだ。なのに、駅前の商店街に立ってあたりを見渡しても、乗り換え先の駅が見当たらない。はて、いったいどこに京王稲田堤駅はあるのでしょうか……。

などと回りくどいことを言う必要もなかろう。南武線稲田堤駅とその相棒の京王稲田堤駅、このふたつの乗り換え駅は、歩いて5分ばかり離れた場所にあるのだ。

稲田堤駅から京王稲田堤駅までは、踏切脇の松屋の角の路地を入ってまっすぐ西へ。クルマ1台も通れるかどうかという小さな道を進んでいけば、高架の京王稲田堤駅が見えてくる。

もちろんこの乗り換え道も飲食店がずらりと並ぶ商業ゾーン。ドトールコーヒーにファミレス、居酒屋とひととおりのジャンルが揃っている。やたらとラーメン屋が目立つのは、いかにもザ・ニッポン。

乗り換え道だけあって、人通りも途切れない。向こうからもこちらからも、電車がそれぞれの駅に着くたびに乗り換えのお客が行ったり来たり。

途中に飲食店が多いから、ついつい寄り道してしまうこともあるだろう。通勤にこの道を使っていたら、毎日の食事がラーメンかミラノサンドばかりになってしまいそうだ。

この乗り換え道は、いまの稲田堤のメインストリートを担っている。

なぜ稲田堤と呼ばれるのか

歴史的に見ると、圧倒的に古いのは言わずもがなの南武線稲田堤駅だ。1927年に当時の南武鉄道の駅として開業した。駅名の由来は、駅のすぐ北の多摩川の土手・稲田堤からいただいた。

もともとこの地域は南武鉄道が開業する以前、多摩川沿いの小さな田園地帯に過ぎなかった。せいぜい現在の府中街道沿いにいくらかの集落があるくらいの農村だ。

ところが、そんなところが急に観光名所になった。明治時代、当時の稲田村の人々が多摩川の土手に約250本の桜の木を植えたのだ。

日清戦争の戦勝記念だったという。話題が話題を呼んで名所として知られるようになり、“稲田堤”の名もついた。

上野や飛鳥山と並んで関東地方を代表する桜の名所として、遠方から足を運ぶ人も多く、たいそう賑わった。この桜がなければ、稲田堤駅が設けられることも、それに紐付く駅前の市街地も生まれなかったのかもしれない。

まちを一変させたニュータウン計画

商店街になっている踏切道は、どうやら稲田堤駅の開業直後にはできていたようだ。北に進めば桜の土手に、南に進めば府中街道へ。府中街道に向かう道には商店街が形成され、少しずつ市街化も進んでいったのだろう。

そして稲田堤駅開業から半世紀ほど経った1971年、京王稲田堤駅が開業する。多摩ニュータウンの建設に伴って、その時点では多摩川の北側までしか延びていなかった京王相模原線（当時は多摩川支線）の延伸が決定。多摩川を渡った最初の駅が、京王稲田堤駅だった。

地図を見るとなんでもう少し乗り換えしやすくしなかったのか、などという疑問も浮かぶ。その当時はいまほどは市街化も進んでおらず、互いに駅の位置をちょっと調整するくらいならなんとかなったのではなかろうか。

どうして乗り換えしにくいのか？

まあ、まだその頃の南武線沿線は発展前で、かの武蔵小杉とてタワマンどころか工業地帯だった。稲田堤で南武線と京王線を乗り換える需要が大きなものになるとは、誰も思わなかったのかもしれない。

それがフタを開ければ多摩ニュータウンの完成と南武線沿線の人口増加によって、稲田堤・京王稲田堤の乗り換え客はみるみる増えた。

それに伴って、乗り換えルートになった小さな道にも商店街が形成。周辺の田畑もどんどん減って、住宅地に変貌した。府中街道沿いや町中を流れる三沢川という小さな川沿いも、いまやすっかり住宅密集地だ。

それでも、ところどころにはまだ農村時代の面影が残っている。この一帯は、お隣の東京都稲城市とともにナシの産地として有名だ。

南武線の車窓からもナシ園を見ることができる。のどかな郊外から首都・東京のベッドタウンへ。その変貌の歴史をいまも重ねている最中の稲田堤なのである。

稲田堤駅前の踏切は、「観光道踏切」と名付けられている。何の観光かと言えば、もちろん明治の昔に植えられた多摩川の土手、稲田堤の桜である。

観光道踏切から商店街を背にして北へ進んでゆく。住宅地にしては幅広の道路は、駅前からの観光ルートだった名残だろうか。少しずつ静かになってゆく道を10分ほど歩くと、多摩川の土手が見えてくる。

土手に登れば桜の木が…おや？

土手に登れば、すぐ脇には京王線の鉄橋が見える。川の向こうは東京都調布市だ。

そして土手にはいまも桜の木々が……と思ったが、桜どころか堤の上には木の1本も見当たらない。

堤の上の舗装された道路の上を、脇道とばかりにトラックが盛んに走っているばかりである。

稲田堤の桜が名所として賑わったのは、大正時代から昭和の初め頃のことだ。最初は250本ほどだった桜は徐々に増え、最盛期には2000本を越えていたという。

花見の季節には川べりに茶店がずらりと並んで大盛況。昭和初期に開業した南武線も、稲田堤の桜人気に拍車をかけた立役者だったに違いない。茶店の中には半ば常設の店舗となり、戦後も居酒屋などとして営業を続けた店も少なくなかったようだ。

しかし、多摩川の土手の桜を楽しめた時代は短く終わってしまう。戦争の時代を間に挟んで戦後になると、護岸工事や道路整備が進められ、土手の桜はその多くが伐採されるなどして姿を消してしまったのである。

すっかり乗り換え駅として定着

桜がなくなってからも、土手の茶店、居酒屋はいくつか残っていたという。ただそれも稼ぎどころを失ってしまえば長続きは難しい。

1973年からは、「たぬきや」という店がただ1軒だけ営業を続けていた。そのたぬきやも2018年に閉店。跡地はすっかり更地になっている。

いまや、稲田堤といって桜を思い浮かべる人は少ないだろう。すっかり南武線と京王相模原線の乗り換え駅として定着した。南武線は快速が、京王線は特急が、それぞれ停車する主要駅のひとつだ。

かくて乗り換え駅として存在感を増すその裏で、駅名の由来にもなった大正から昭和にかけての多摩川土手の風景は、失われたのである。

写真＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）