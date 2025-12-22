2025年5月から12月にかけて再放送されていたNHK朝ドラ『とと姉ちゃん』が最終回を迎えた。2016年の本放送から9年、主演を務めた高畑充希は34歳となり、俳優としても私生活においても充実した新たなステージに立っている。

【画像】「男の子」を6年間演じ続けた…当時17歳のボーイッシュな高畑充希を見る

2024年11月、俳優の岡田将生との結婚を発表。2025年7月には第1子妊娠も公表した。同年6月公開の映画『国宝』は興行収入173億円超えで邦画実写歴代1位を22年ぶりに更新、10月公開の『秒速5センチメートル』では松村北斗とのW主演が話題を呼んでいる。2025年にはデビュー20周年を迎え、節目の年となる。仕事も私生活も絶好調――だが、ここに至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。



高畑充希 ©時事通信社

9621人から選ばれたシンデレラガール

1991年、大阪府東大阪市に生まれた高畑充希。会社経営の父と母、祖父母の5人家族の1人っ子として育った。舞台鑑賞が好きな両親の影響で、幼い頃から『オペラ座の怪人』や蜷川幸雄作品に親しんだ。同級生がアイドルやJポップを聴く中、高畑は『レ・ミゼラブル』などミュージカルのサウンドトラックを好んで聴き、いつか舞台に立つことを夢見ていたという。

小学生の頃から舞台女優を志し、オーディションに挑戦するも落選続き。「受からなかったら早稲田大学の演劇研究会へ」と、小学校低学年から塾に通って猛勉強し、四天王寺中学校へと進学した。中学時代は軽音部でボーカルを担当し、全国の中高軽音楽部によるコンテスト「スニーカーエイジ」のグランプリ大会にも出場している。

転機は2005年、13歳の時に訪れた。ホリプロ主催の山口百恵トリビュートミュージカル『プレイバック part2 〜屋上の天使』のオーディションで、9621人の応募者の中からグランプリを獲得したのだ。長年の夢が、ついに叶った瞬間だった。

初代ピーターパンを務めた榊原郁恵は、高畑の歌のうまさと感受性の鋭さ、表情の豊かさを絶賛。「素がピーターパンみたいにヤンチャ」と評し、その推薦で高畑は2007年、15歳で8代目ピーターパンに就任した。以後6年間、歌もダンスもフライングもある過酷な舞台を務め上げた。体力的には辛かったが、先輩たちが無事に卒業していったのを励みにしていたという。2015年の会見では「男の子を6年やったら、オジサンみたいになってしまって」と笑いを誘っている（※1）。

2013年、朝ドラ『ごちそうさん』でヒロイン・め以子（杏）の義妹・西門希子役に抜擢される。実は、劇中で高畑が歌うシーンは当初の脚本になかった。脚本家の森下佳子がミュージカル『スウィーニー・トッド』を観劇し、その歌声に惚れ込んで当て書きで追加したのだ。高畑自身も後にこのエピソードを振り返っている。

劇中歌『焼氷有りマスの唄』は大反響を呼んだ。ミュージカル経験は豊富だったにもかかわらず、「ミュージカルをやっている人」という認知度がなかったことを実感し、より一層励みになったという。

映画監督の福田雄一は「これから絶対に来る女優」と太鼓判を押し、自身が監督を手掛けた『女子ーズ』に高畑を抜擢。女優の黒木瞳も歌声の力強さと清らかさを絶賛し、「ミュージカル界を背負っていかれる逸材」と評している。

泣きながら仕事をしていた20代

2016年、『とと姉ちゃん』のヒロインに抜擢される。2564人から選ばれた24歳、『ごちそうさん』から3年、朝ドラ2作目にして初の連続ドラマ主演だった。業界での評価は着実に高まっていた。再放送にあたり「9年も経ったの?!」と時の流れに驚きつつ、「嬉しい！ という気持ちと、恥ずかしい、見ないでっ！ という気持ちが正直半分半分です（笑）」とコメントを寄せている（※2）。

だが、華やかに見えた20代は「泣くほど忙しい」日々の連続だった。友人との約束を3回ドタキャンせざるを得ず泣いたこともあったという。『婦人公論』のインタビューでも「20代の間は息をつく暇もないくらい働いた」と振り返り、毎日仕事が4時間押した週もあったと明かしている（※3）。

一方で、この時期に高畑は俳優としての評価を確立していった。滑舌の良さに加え、耳が良いためか、観ている者が求める声を場面場面で出せる。遊川和彦脚本の『過保護のカホコ』（2017年／日本テレビ系）では、世間知らずで純朴、思ったことをそのまま言ってしまう主人公・加穂子を演じ、その浮いた強烈な存在感で視聴者を魅了した。民放初主演作となり「コンフィデンスアワード・ドラマ賞主演女優賞」を受賞。『ねとらぼ』が実施した高畑充希の出演ドラマ人気ランキングでは『同期のサクラ』（日本テレビ系）や『忘却のサチコ』（テレビ東京系）を凌いで1位を獲得している（※4）。

2019年の『同期のサクラ』では、『過保護のカホコ』の制作チームが再集結。高畑は忖度できない主人公・サクラを演じた。「まずい、ひじょーにマズい！」と慌てて走り出すシーン、納得がいかないと「スゥ〜〜」と息を吸う癖、「私には夢があります」から始まる真っ直ぐな宣言――クセの強いキャラクターに現実味を持たせた「生っぽさ」で、「高畑にしか演じられない」と評された。本人も「変な人三部作」と呼ぶこれらの作品で、唯一無二の俳優像が形成されていった。

舞台での評価も高い。舞台『奇跡の人』を観劇した映画監督の三木孝浩は「ナチュラルボーン女優」と絶賛。演出を手掛けた森新太郎も、高畑の演技には常に勇気があると驚かされたエピソードを明かしている。

2021年にはミュージカル『ウェイトレス』日本初演で主演を務め、菊田一夫演劇賞を受賞した。パワフルでありながら歌詞が聞き取りやすい歌唱力は、舞台で培った滑舌の良さが発揮されている証だろう。共演した森崎ウィンは、高畑の「唯一無二の歌声」に心が震えたと語っている。

高畑充希の「生き方が変わった」30代

転機は30歳を迎えた頃だった。「息をつく暇もないくらい」忙しかった仕事のペースをスローダウンし、ひとつひとつに集中するようになった。



20代はハイペースで次から次へといろんなことにトライするのがしっくり来ていたが、余裕がない状態で何かに取り組むことをやめたのだという。「20代は『自分がどう演じるか』を考えていたが、今は『この作品が良くなるには』という視点で考えるようになった」と『日経ウーマン』2022年4月号（日経BP）で語っている。



心を許せる仲間もいる。33歳年上の吉田鋼太郎とは、2016年のドラマ『東京センチメンタル』（テレビ東京系）での共演がきっかけで「マブダチ」に。今では「鋼太郎」「充希」と呼び合う間柄で、21歳の頃から恋愛相談をされる仲だという。Instagramでは「#パパ」のタグとともに2ショットを投稿している。

大竹しのぶとはミュージカル『スウィーニー・トッド』での共演をきっかけに親交を深め、タメ口で恋バナをする「飲み友達」になった。キムラ緑子を加えた3人で飲みに行くこともあるという。ムロツヨシとも10年来の親友で、パパラッチを気にせず2人で食事をする仲だ。

同世代との絆も深い。2010年のドラマ『Q10』で共演した前田敦子、池松壮亮、柄本時生との「ブス会」は、15年経った今も年に数回集まっている。「ブスと言い合えるくらい仲がいい」間柄だという。

同じ関西出身の有村架純とは、2016年のドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）などで共演しており、12年来の親友だ。結婚報告では2ショットとともに、有村のことを「辛い時は一緒に悲しんでくれて、嬉しい時は一緒に喜んでくれる」と綴った（※6）。

30歳を目前にした2021年、『FRaU』のインタビューで「お仕事がある時もない時も、どんな時でも楽しく生きられると確信できて安心しました」と久々の休暇を楽んだことを明かし、「きっと30代を楽しみに迎えられる」と語っていた高畑（※7）。その言葉通り、NHK大河ドラマ『光る君へ』で藤原定子を好演し、『1122 いいふうふ』（Prime Video）では岡田将生とW主演。その共演がきっかけで、2人は現実世界でも「いいふうふ」になった。

『とと姉ちゃん』の小橋常子は、亡き父に代わって母と妹を守り、戦後に女性のための雑誌を創刊した女性だ。「当たり前の生活がいかに大切か」を胸に激動の昭和を生き抜いた常子の姿は、怒涛の20代を経て「丁寧に生活できる」幸せを手に入れた高畑自身の歩みとも重なる。13歳で9621人から選ばれたシンデレラガールは、20年の時を経て、俳優としても一人の女性としても、確かな足取りで新たな章を歩み始めている。

参照

※1 https://www.cinematoday.jp/news/N0074130

※2 https://www.nhk.jp/g/blog/e3t6bjdab/

※3 https://fujinkoron.jp/articles/-/15847

※4 https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/491092/

※5 https://www.instagram.com/p/DDWzONJTsB5/

※6 https://gendai.media/articles/-/89213?page=4

（田幸 和歌子）