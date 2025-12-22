【政官財スキャニング】#117

上野動物園のパンダが1月下旬に中国に返還決定、約50年ぶり国内ゼロ頭に…経済的打撃は「想像できない」

官界通（以下=官） 高市早苗首相の台湾有事に関する発言で日中関係が悪化し、東京や京都などの街から中国人の姿が消えて、ホテルや飲食店などにキャンセルが膨らんでいる。長期化しそうで、たいへんな打撃だな。

財界通（同=財） それだけではない。長く中国と交流を重ねてきた日本の財界も、来年1月に予定していた訪中団の派遣を見送るようだ。

政界通（同=政） えっ、本当か？ 経済交流は国交回復前から半世紀も続き、どんなに政治や外交で厳しい問題が起きても「政経分離」としてつないできたのに。

財 今回も1月20日から23日まで、いつものように日中経済協会（会長・進藤孝生日本製鉄相談役）を中心に、経団連の筒井義信会長や日本商工会議所の小林健会頭らが訪中することになっていたが、いまの政治状況ではとても「友好」という雰囲気にはならないし、中国側からも温かい「お招き」のシグナルはないようだ。

政 せっかく行っても、習近平・国家主席ら指導部首脳らとの会談も無理だろうな。

官 中国は、日本産の水産物の輸入解禁もごく短期でやめてしまったように、経済交流を冷静に前進させるのは、いま困難だ。

財 財界首脳もそう考えて、とりあえず訪中団を「延期」という形にするか協議しているようだ。

官 日本製品に対するボイコットまでは起きていないようだが、これ以上、関係悪化が続くと、日本企業の中国での生産や対中投資にまで響きかねない。ここは、何とか経済交流の糸を切らないでほしいね。

政 中国軍機の自衛隊機へのレーダー照射の問題も、双方の主張は対立するばかりで、ことはインバウンドの急減では済まない。どう動くべきか、財界にも知恵はないということか。

財 そのようだ。しばらくは静かにしているしかない、という判断だ。

官 1月末には、東京の上野動物園で借りている双子のパンダが中国へ引き揚げて、日本にいるパンダはゼロになる。まさに日中の険しい状況の象徴と言えるね。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）