【経済ニュースの核心】

新浪剛史氏の辞任から続くトップ空席…財界では経済同友会「不要論」の囁きも

サントリーホールディングス（HD）は11日、国内酒類事業会社のサントリー株式会社社長にサントリーHDの西田英一郎常務執行役員（60）を充てる人事を発表した。就任は2026年1月1日付。これまで同社社長は、創業家出身でHD社長の鳥井信宏氏が兼務していたが、鳥井氏はHD社長として経営に専念する形となる。26年以降の新体制で、鳥井氏はグループ全体の事業を管掌しつつ、特に米国を中心とした海外事業のマネジメントに注力するとみられる。

鳥井氏は25年3月にHD社長に昇格したばかりだ。当初は新浪剛史前会長と二人三脚で経営を担う計画だったが、9月に新浪氏がサプリメントの購入を巡るトラブルで警察の捜査を受け、辞任するという不測の事態が起きた。今回の新体制発足には、その穴を埋める意味合いも込められている。

新浪氏は3月に社長職を鳥井氏に譲り、会長として主に海外戦略をサポートする役割を担っていた。

「毀誉褒貶はあるが、国内外の政財界とのネットワークや積極的なメディア露出を通じた発信力など、新浪さんほどの『ブルドーザー』ができる人はいないと思う。あいた穴は大きいですね」（メガバンク幹部）と危惧する声も聞かれる。

新浪氏を招聘したのは佐治信忠氏（現・最高顧問）だった。キリンHDとの統合破談後、自力でのグローバル展開を目指し、米ビーム（現・サントリーグローバルスピリッツ）買収が進む中、海外事業を任せられる人材として当時、ローソン社長だった新浪氏を口説き落とした経緯がある。

新浪氏が社長に就いた14年10月から約10年間で、HDの売上高は1兆円近く増えた。特にアジア・オセアニア地域の伸び率は2.2倍と突出し、日本に次ぐ規模の市場へと成長。米国も9割増となり、売上高の海外比率は22年に5割を超えた。

新浪氏の辞任を受けた9月の緊急会見で、鳥井氏は、「経営戦略は何ら変わることはない」と強調したが、足元の業況は厳しい。25年1〜6月期の営業利益は前年同期比3割減の1296億円に沈んだ。前期に計上した関係会社売却益の反動に加え、米トランプ政権の関税政策による先行き不透明感や円安進行が響き、酒類事業が低迷。食品・飲料部門でもベトナムやタイでの消費減退が響き、海外市場の悪化が重くのしかかっている。鳥井・西田体制はいかに巻き返しを図るのか。

■「国内ビール類のシェア25％」を達成できるか

西田氏はサントリー生え抜きだ。ビール事業トップとしてイノベーション部を立ち上げ、「サントリー生ビール」を開発し、ヒット商品に育て上げた。

「鳥井氏の1歳年上だが、関西人（京都府出身）らしく明るく気さくで、周りを引っ張っていくタイプ。サントリーの“やってみなはれ”文化の体現者的存在だ」（取引先銀行幹部）という。

ノンアルコールや缶チューハイの開発にも尽力し、若年層の需要掘り起こしにも貢献。直近ではHD常務執行役員として、人材戦略の策定を担った。

サントリーは2030年までに売上高を24年比2割増の1兆円へ引き上げる目標を掲げる。中でもビール類は、ウイスキーや缶チューハイと並ぶ酒類売上高の主力への育成を目指すが、国内のシェアは依然2割程度にとどまる。26年10月にビール類の酒税法改正が完了し、ビール、発泡酒、第三のビールの税額は同額になる。これを受け、同社は主力の第三のビール「金麦」をビールカテゴリーに格上げする方針だ。

酒税改正を機に、鳥井氏が掲げる「国内ビール類のシェア25％」を達成できるか。新社長・西田氏の手腕が試される。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）