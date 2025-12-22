日本を代表する司会者でありながら、主婦としての等身大の目線が大きな共感を呼んできた上沼恵美子さん。現在は夫・真平さん（78）との別居生活を謳歌中。

【画像】一番多忙だったという40代の頃の上沼恵美子さん。関西タレントで納税額が1位に（本人提供）

「娘」「嫁」として実親や義母を見送った上沼さんが考える、女性が介護を担いがちになる遠因とは？『週刊文春WOMAN創刊7周年記念号』より一部を抜粋、掲載する。



上沼恵美子さん ©文藝春秋

◆ ◆ ◆

子どもは、実家の母が一番ちゃんと見てくれる

母に子どもを見てもらってたから仕事ができたっていう恩もあるんです。私が働けてちょっと活躍できたのは母がおったからやと思います。

昔ね、梅田にお中元買いに行くから姑に下の子見ててもらって、帰ってきたら前髪をぱつぱつに短く切られてたことあって。「恵美子さんごめんなさい。私目が悪いもんだから前髪切ってたらこんなことになっちゃった」って言うんだけど、殺意を覚えた。ちょっと泣いたね、ベッド行って。

だから姑には預けたくなかった。実家の母が一番ちゃんと見てくれる。私は鬼怒川温泉に姑連れて行ったら、別の日にうちの母を連れていくみたいなこと、ようさんしてました。

今はそういう娘さんも多いんじゃないですか？ 女三界に家なしとか、歯食いしばっても実家に帰るな、なんていうのは昔の話ですね。今は「今日娘のところに寄っていくねん」っていうような姑さん多いですよ。そこは緩くなってるわ、昔の農家に嫁いだ嫁と違ってね。

ただ、一緒にお菓子食べながら「お母ちゃん」って言えるようになったけど、その分老後お母ちゃんのこと見なあかんかもわからへんな。お母さんはお母さんで孫の面倒見なあかんけど、孫のかわいさは見れるやん。

リビングが真っ暗に…別居中の夫（78）が放った一言とは

私も徐々に「介護される側」の年齢になりますけど、うちの息子たちはまずオカンは倒れないと思ってます。だいたいの息子、そんなん違うかなと思う。自分の親は大丈夫、みたいな。男の人の間違った楽天家、あれなんなんでしょう。

一緒に仕事してるスタッフに「あんた嫁さん出ていかれんよう気をつけや」って言うんだけど「うちは大丈夫です」って言うんですよ。ところが何カ月かしたら離婚してる。現実に気づかない。楽天的やな。今まで家事はお母ちゃんがやってきて、嫁もらったら嫁がやってっていう環境で生きてきたからでしょう。

家事、この本当に恵まれることのない地味な作業、ここに何か隠されてるような気がするんですよ。トイレットペーパー残り少ないからいうて、ちょっと替えとこかっていう作業。ああいう作業って感謝もされないし、すごいって表彰されるわけでもない。でも誰かが替えてるからいつも新しいんですよ。で、それ大体女の人がやってん。

そういえばこんなことがありました。旦那が「電球が切れた」いうて、自分が住んでるマンションのリビングが真っ暗になったって。えーって、私は冷や汗出るんですよ、私が替えるのかって。でも、「真っ暗でええねん。読書灯はニトリで買ってきたから」って言って、それで暗闇の中で本読んでる。

こんなこともありました。あの人昔ボーイスカウトやったんでね。白浜の別荘にOB集めて、庭にテント立てて。全員が1階のトイレ使ったんでしょう。「（トイレ）潰れてる」って言われて。えーって。そんなの困るやろ。でも「2階でするから、僕は」って。それで結局、私が直しに行くわけですよ。

TOTOに電話して、急だから業者にチップ渡して。電池が切れとっただけなんですがね。で、業者の方が電池の替え方を説明してくれてる時主人に「見といたら？」って言うたら、リビングで横になって返事もしない。「なんで僕がそんなの見とかなあかんの？」ってことね。どこが悪いっていうんじゃなくて、そうやって生きてきてしまった。お母さんが「真ちゃん真ちゃん」言うて、こないしてあげた顚末がこれなんですわ。

だから離婚したいの。もう振り返ってみて、結局自分のために時間使ったのは仕事の時だけですもん。化粧して、家飛び出してね、現場行ったら大事にしてくれますね。弁当あったり、私の好きなポップコーン置いといてくれたり。スイカ好きや言うたらその時スイカを置いといてくれたり、女王様のように扱ってくれるやんか。でも家では下女やんか。

子供産んだら姑おるわ、小姑ニチャーっと向こうで笑ってるわってなってみ、自分の時間なんかない。でも仕事行けば自分の時間やねん。そこには責任もあるし、成果物を上げなあかんってプレッシャーもあるんだけど、何より自分の時間ができた。女は自分の時間を自分で作らなあかんのです。でも帰ってきたら「雨降りそう」言うて洗濯物取り入れるねんな。働いて、稼いでいても。

男は外へ出たら7人の敵がいるって言うけど、なんだそれはと思う。女の方が仕事にご近所さんにPTAにって何人おる？敵。ほんまにね、85人ぐらいおるのに。「7人って少ないなぁ」って言いたいです。

男の子を2人産んだと言うと「バチが当たった」と言われる

また話逸れました。とにかく、息子たちは私はまず倒れないと思ってる。倒れたとしてもお母さんはお金持っとる、そばに手伝ってくれてる人が常にいると思ってる。だから俺たちの関係のないことだって思ってます。

「そんなことないよ、お母さん」って、そんなん言いますけどね。男の子はお母さんにベタベタしないし「お母さんのおかげだよ」も言わへんし。女の子は女の子で、「お母さんの子どもでよかった」って言うけど思ってないし（笑）。私もかつて女の子やってたからわかりますけど、恥じらいなく言えるねんな、女っていう動物は。男の子はそんなこと言うのはみっともないと思ってるものが根底にあるわけで。

男の子二人産んだいうたら「バチ当たった」って言われます。女の子やったらいろいろ助けてくれて、一緒に買い物行ったりとか、それはまさにそうです。うちの息子たちはまだ若干優しいから、母の日には500円のカーネーション1つ来ますけど、普通そんなんないですよ。誕生日も母の日もクリスマスもありません。

一方で、「娘産んでよかった」って聞くと「なんで？」とも思うんですよ。娘だってバリバリで総理大臣になる時代です。娘にばかり頼るのはもう無理ですよ。根底から覆すような事態が起こらないと動かない、意識の問題は本当に厄介です。

※姉妹間での“介護の分担”、介護をされる親世代に必要な心構えなどについて語った記事全文は、『週刊文春WOMAN2026創刊7周年記念号』で読むことができます。

（西澤 千央／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）