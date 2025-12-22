◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

今年の有馬記念・Ｇ１（２８日、中山）では、この秋の大ヒットドラマにちなんだ企画「有馬のザ・ロイヤルファミリー」で連日、特集する。第１回はメイショウタバルで、同一年春秋グランプリ制覇を目指す武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝にスポットライトを当てる。

〈ファミリーは騎手や調教師ずらり すごいの一言〉

武家の家系図を見ると「すごい」のひと言に尽きる。父・邦彦さんに、弟・幸四郎調教師、はとこの英智調教師など、よく知る名前ばかり。他の親族にも騎手や調教師が多く、これこそ“競馬一家”だ。

名字よりユタカと呼ばれることが多い武豊だが、実は「豊彦」が名前の候補にあった。曽祖父が彦七、祖父が芳彦、父が邦彦。３代に渡り「彦」がつくが、武豊の長兄、次兄にはつかなかったため、祖母は「次に男の子が生まれたら『彦』をつけたい」と願っていたという。「『ひこにゃん』って呼ばれてたかも（笑）」。私は邦彦さんにお会いしたことはないが、このジョークセンスも武家に代々伝わるものなのか？ と考えてしまった。（水納）

〈妻・量子さんもドラマのファン〉

１４日に最終回を迎えたＴＢＳテレビの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。第１話に本人役で出演した武豊は「競馬を普段、全然見てない人も見てる。そういう人からの連絡が多い」と反響の大きさを実感している。

妻・量子さんもドラマのファン。「うちの奥さんだって、めっちゃ見てるもんね。毎週、２〜３回見てる。『庭先取引ってこういうことなんや』とか言ってる（笑）」と明かす。また「秋の園遊会」に出席した際も、皇族の方から「ドラマにもお出になられて」と声をかけられたという。競馬サークルの内外で、多くの人を魅了した作品だ。