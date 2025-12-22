歌手のＭＩＳＩＡ（４７）が、織田裕二（５８）主演のＷＯＷＯＷ／Ｌｅｍｉｎｏの連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」（来年２月１５日放送・配信スタート、日曜・後１０時）の主題歌「夜を渡る鳥」を担当することが２１日、分かった。

若松節朗監督（７６）から熱烈オファーを受け、熟慮を重ねた上で承諾。若松監督とはフジテレビ系月９ドラマ「やまとなでしこ」（２０００年）の主題歌「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」以来２６年ぶりのタッグとなる。

ＭＩＳＩＡは「お話をいただいたとき、この世界観を歌いこなすのは非常に難しいと感じていた。しかし、作品と向き合う時間は、自分自身の内側にある『信じること』『抗（あらが）うこと』『生き抜くこと』を、静かに見つめ直す時間でもあった」と回想。「残酷な天使のテーゼ」の及川眠子（ねこ）氏が作詞、加藤登紀子が作曲を手掛け、壮大さと未来への希望を感じさせる楽曲に仕上がった。

北方謙三氏の人気大河小説の実写ドラマ化。理不尽な権力への怒り、仲間との絆などを描く。ＭＩＳＩＡは「時代や立場は違っても、抱える想（おも）いや葛藤、仲間を想う気持ちは、今を生きる私たちの心にもつながっている。この歌が皆さんの胸に寄り添い、登場人物たちの生きざまや想いを、より深く感じていただくきっかけになれば」と願った。