King & Prince“史上最高傑作”自負の新アルバム『STARRING』…リード曲「Theater」MVフルバージョン公開
King & Prince7枚目のアルバム『STARRING』（12月24日発売）のリード曲「Theater」Music Videoフルバージョンが22日、公開された。
【動画】King & Prince「Theater」MVフルバージョン
『STARRING』は、収録曲の内11曲を架空の映画館で上映される「映画」に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。20日には、発売を記念したプレミアナイトが東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、歌舞伎町のど真ん中に敷かれたレッドカーペットイベント、特報11本とメイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会、さらにメンバー2人が発案した全スクリーンでの上映会へのサプライズ登壇まで、超貴重なイベントとなった。
リード曲「Theater」は、発売前にしてSNS総再生回数1億回を超えている。そして、Music Videoのフルバージョンが、22日午前7時、King & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
同曲は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞・作曲、振り付けまで手がけ、FUNKをベースにしたトラックと現代的なメロディーラインが融合されたダンスナンバー。アルバムの幕開けにふさわしい、華やかでわくわくする楽曲に仕上がっている。
Music Videoは、過去最多のシチュエーション数、最多の撮影日数をかけ、メンバーの2人も「King & Prince史上最高傑作」と自負するほど、細部までこだわりの詰まった作品となっている。
【動画】King & Prince「Theater」MVフルバージョン
『STARRING』は、収録曲の内11曲を架空の映画館で上映される「映画」に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。20日には、発売を記念したプレミアナイトが東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、歌舞伎町のど真ん中に敷かれたレッドカーペットイベント、特報11本とメイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会、さらにメンバー2人が発案した全スクリーンでの上映会へのサプライズ登壇まで、超貴重なイベントとなった。
同曲は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞・作曲、振り付けまで手がけ、FUNKをベースにしたトラックと現代的なメロディーラインが融合されたダンスナンバー。アルバムの幕開けにふさわしい、華やかでわくわくする楽曲に仕上がっている。
Music Videoは、過去最多のシチュエーション数、最多の撮影日数をかけ、メンバーの2人も「King & Prince史上最高傑作」と自負するほど、細部までこだわりの詰まった作品となっている。